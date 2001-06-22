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Раздел: Медицина  
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Назван фруктовый сок, который становится полезнее после заморозки

Назван фруктовый сок, который становится полезнее после заморозки Ученые выяснили, что апельсиновый сок лучше замораживать.

Согласно исследованию испанских ученых из Севильского университета, апельсиновый сок в большей степени полезен для здоровья, если он был заморожен и разморожен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Специалисты пришли к такому выводу, обнаружив, что организм может поглощать больше антиоксидантов из размороженного апельсинового сока, чем из свежего или пастеризованного сока. Это связано с тем, что когда апельсиновый сок замораживается и оттаивает, полезные соединения, называемые каротиноидами, разбиваются на более мелкие частицы, которые легче поглощаются кишечником.

Ранее было доказано, что эти частицы обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами, а также помогают предотвратить сердечные заболевания.

Несмотря на то, что концентрация каротиноидов в замороженном апельсиновом соке была ниже, чем в свежем соке, уменьшение размера частиц в связи с разрушением клеточного материала, которое возникает при его обработке, способствует тому, что биодоступность каротиноидов повышается, и они легче всасываются кишечником.

Результаты испытаний также показали, что пастеризация – нагревание жидкости для уничтожения бактерий – приводит к ухудшению качества каротиноидов и изменению цвета сока.

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Самые высокие уровни антиоксидантов присутствуют в свежем соке, но они не могут быть легко поглощены кишечником, говорят эксперты.
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 Теги: сок, заморозка

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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