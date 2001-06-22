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Назван фруктовый сок, который становится полезнее после заморозки
Ученые выяснили, что апельсиновый сок лучше замораживать.
Согласно исследованию испанских ученых из Севильского университета, апельсиновый сок в большей степени полезен для здоровья, если он был заморожен и разморожен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Специалисты пришли к такому выводу, обнаружив, что организм может поглощать больше антиоксидантов из размороженного апельсинового сока, чем из свежего или пастеризованного сока. Это связано с тем, что когда апельсиновый сок замораживается и оттаивает, полезные соединения, называемые каротиноидами, разбиваются на более мелкие частицы, которые легче поглощаются кишечником.
Ранее было доказано, что эти частицы обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами, а также помогают предотвратить сердечные заболевания.
Несмотря на то, что концентрация каротиноидов в замороженном апельсиновом соке была ниже, чем в свежем соке, уменьшение размера частиц в связи с разрушением клеточного материала, которое возникает при его обработке, способствует тому, что биодоступность каротиноидов повышается, и они легче всасываются кишечником.
Результаты испытаний также показали, что пастеризация – нагревание жидкости для уничтожения бактерий – приводит к ухудшению качества каротиноидов и изменению цвета сока.
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Самые высокие уровни антиоксидантов присутствуют в свежем соке, но они не могут быть легко поглощены кишечником, говорят эксперты.
Согласно исследованию испанских ученых из Севильского университета, апельсиновый сок в большей степени полезен для здоровья, если он был заморожен и разморожен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Специалисты пришли к такому выводу, обнаружив, что организм может поглощать больше антиоксидантов из размороженного апельсинового сока, чем из свежего или пастеризованного сока. Это связано с тем, что когда апельсиновый сок замораживается и оттаивает, полезные соединения, называемые каротиноидами, разбиваются на более мелкие частицы, которые легче поглощаются кишечником.
Ранее было доказано, что эти частицы обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами, а также помогают предотвратить сердечные заболевания.
Несмотря на то, что концентрация каротиноидов в замороженном апельсиновом соке была ниже, чем в свежем соке, уменьшение размера частиц в связи с разрушением клеточного материала, которое возникает при его обработке, способствует тому, что биодоступность каротиноидов повышается, и они легче всасываются кишечником.
Результаты испытаний также показали, что пастеризация – нагревание жидкости для уничтожения бактерий – приводит к ухудшению качества каротиноидов и изменению цвета сока.
Читайте также: Психологи поделились главными секретами женской привлекательности
Самые высокие уровни антиоксидантов присутствуют в свежем соке, но они не могут быть легко поглощены кишечником, говорят эксперты.
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