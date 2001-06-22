Как понять, что организму мало воды: явные признаки

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Всем известно, что нужно пить воду, пополняя запас жидкости в организме. По словам врачей, вода - это то, что очищает, оздоравливает, омолаживает организм изнутри и повышает качество здоровья в целом.1.При недостаточном питье в мозг может поступить сигнал о том, что организму нужна пища, таким образом человек будет постоянно чувствовать себя голодным.2.Во время занятий спортом нужно пить воду, потому как организм будет ее активно терять и может начаться обезвоживание, а еще при дефиците жидкости процессы восстановления и роста мышц сведены к нулю.3.Это самый понятный симптом из всех существующих, который должен заставить вас выпить хотя бы немного воды.4.Обмен веществ замедляется, если человек не пьет достаточно жидкости, поэтому похудеть у него не получится.5.Легко проверить, является ли нехватка жидкости в организме причиной боли в голове. Нужно выпить стакан теплой воды и полежать 10-15 минут. Если боль прошла, то ее провокатором было обезвоживание.6.При дефиците воды в желудке и кишечнике не образуется слизь в том количестве, в котором необходимо для того, чтобы защитить слизистые от желудочного сока и других вредных веществ. Плюс ко всему, замедляется обмен веществ.7.Нередко обезвоживание проявляется именно так.8.Если у вас шелушится кожа, то это явный признак того, что вы мало пьете.9.Многие люди хотят спать, несмотря на то, что хорошо выспались, а причина может крыться как раз в дефиците жидкости.10.Вода выступает в роли смазки для суставов, а потому при ее нехватке они могут болеть.Если вы стали замечать, что ваш организм в буквальном смысле слова сигнализирует о дефиците жидкости, то пересмотрите свой питьевой режим и установите какие-то правила, например, выпивать по стакану воды каждый час.