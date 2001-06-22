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Как понять, что организму мало воды: явные признаки

Как понять, что организму мало воды: явные признакиМедики назвали десять симптомов, указывающих на нехватку жидкости в организме.

Всем известно, что нужно пить воду, пополняя запас жидкости в организме. По словам врачей, вода - это то, что очищает, оздоравливает, омолаживает организм изнутри и повышает качество здоровья в целом.

Как распознать нехватку жидкости? Явные симптомы:

1. Ощущение голода. При недостаточном питье в мозг может поступить сигнал о том, что организму нужна пища, таким образом человек будет постоянно чувствовать себя голодным.

2. Снижение мышечной массы тела. Во время занятий спортом нужно пить воду, потому как организм будет ее активно терять и может начаться обезвоживание, а еще при дефиците жидкости процессы восстановления и роста мышц сведены к нулю.

3. Сухость во рту. Это самый понятный симптом из всех существующих, который должен заставить вас выпить хотя бы немного воды.

4. Вес стоит на месте или немного, но увеличивается. Обмен веществ замедляется, если человек не пьет достаточно жидкости, поэтому похудеть у него не получится.

5. Спонтанная головная боль. Легко проверить, является ли нехватка жидкости в организме причиной боли в голове. Нужно выпить стакан теплой воды и полежать 10-15 минут. Если боль прошла, то ее провокатором было обезвоживание.

6. Запоры, изжога и другие нарушения пищеварения. При дефиците воды в желудке и кишечнике не образуется слизь в том количестве, в котором необходимо для того, чтобы защитить слизистые от желудочного сока и других вредных веществ. Плюс ко всему, замедляется обмен веществ.

7. Приступы головокружения. Нередко обезвоживание проявляется именно так.

8. Пересушенная кожа. Если у вас шелушится кожа, то это явный признак того, что вы мало пьете.

9. Сонливость, сопровождающая вас целый день. Многие люди хотят спать, несмотря на то, что хорошо выспались, а причина может крыться как раз в дефиците жидкости.

10. Суставные боли. Вода выступает в роли смазки для суставов, а потому при ее нехватке они могут болеть.

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Если вы стали замечать, что ваш организм в буквальном смысле слова сигнализирует о дефиците жидкости, то пересмотрите свой питьевой режим и установите какие-то правила, например, выпивать по стакану воды каждый час.
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 Теги: жидкость, дефицит, признаки

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Сегодня, 10:40 » Автор: Валерия Янобекова
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