Медики опровергли самые распространенные мифы об инсульте

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Как известно, инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, при котором отмирают клетки головного мозга, поэтому у врачей есть всего несколько часов для реабилитации пациента.Медики бьют тревогу, потому что образовалось много мифов об инсульте, которые мешают больным своевременно обратиться за медицинской помощью и предупредить серьезные осложнения.1. Транспортировать человека с инсультом категорически запрещено. На самом деле, оставлять больного на том месте, где произошел приступ, и не везти в больницу - чревато летальным исходом, так как в медучреждении у врачей есть гораздо больше инструментов для лечения пациентов с нарушением мозгового кровообращения.2. Хороший врач может диагностировать инсульт "на глаз". В действительности, без компьютерной томографии поставить точный диагноз не то чтобы невозможно, а нельзя. Симптомы инсульта могут быть схожими с признаками опухоли в мозге и другими серьезными заболеваниями.3. Как только симптомы инсульта перестали проявляться, в лечении человек уже не нуждается. Это один из самых опасных мифов, который может привести к тяжелым последствиям. Только обратившись к неврологу и пройдя обследование, можно быть уверенным в том, что риск повторного инсульта будет сведен к нулю.4. Реабилитацию после инсульта проходят через несколько недель после попадания в больницу. Наоборот, медики утверждают, что реабилитационные процедуры следует проводить уже на 3-й день после инсульта.5. Предупредить инсульт невозможно. Это очень спорный вопрос. По мнению специалистов, профилактика инсульта защищает почти на 100% человека от этого заболевания. И выполнять ее должны все, потому как причинами инсульта являются: пожилой возраст, ожирение, наличие вредных привычек, стрессы и так далее.В случае, если у кого-то из окружающих стали проявляться симптомы инсульта, нужно немедленно вызывать "скорую помощь".