» » Медики опровергли самые распространенные мифы об инсульте
Раздел: Медицина  
0

Медики опровергли самые распространенные мифы об инсульте

Медики опровергли самые распространенные мифы об инсультеВ обществе появилось много заблуждений относительно инсульта.

Как известно, инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, при котором отмирают клетки головного мозга, поэтому у врачей есть всего несколько часов для реабилитации пациента.

Медики бьют тревогу, потому что образовалось много мифов об инсульте, которые мешают больным своевременно обратиться за медицинской помощью и предупредить серьезные осложнения.

Специалисты опровергли самые распространенные заблуждения об инсульте, в которые многие верят:

1. Транспортировать человека с инсультом категорически запрещено. На самом деле, оставлять больного на том месте, где произошел приступ, и не везти в больницу - чревато летальным исходом, так как в медучреждении у врачей есть гораздо больше инструментов для лечения пациентов с нарушением мозгового кровообращения.

2. Хороший врач может диагностировать инсульт "на глаз". В действительности, без компьютерной томографии поставить точный диагноз не то чтобы невозможно, а нельзя. Симптомы инсульта могут быть схожими с признаками опухоли в мозге и другими серьезными заболеваниями.

3. Как только симптомы инсульта перестали проявляться, в лечении человек уже не нуждается. Это один из самых опасных мифов, который может привести к тяжелым последствиям. Только обратившись к неврологу и пройдя обследование, можно быть уверенным в том, что риск повторного инсульта будет сведен к нулю.

4. Реабилитацию после инсульта проходят через несколько недель после попадания в больницу. Наоборот, медики утверждают, что реабилитационные процедуры следует проводить уже на 3-й день после инсульта.

5. Предупредить инсульт невозможно. Это очень спорный вопрос. По мнению специалистов, профилактика инсульта защищает почти на 100% человека от этого заболевания. И выполнять ее должны все, потому как причинами инсульта являются: пожилой возраст, ожирение, наличие вредных привычек, стрессы и так далее.

Читайте также: Названы неожиданные причины, по которым может "отняться" спина

В случае, если у кого-то из окружающих стали проявляться симптомы инсульта, нужно немедленно вызывать "скорую помощь".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: инсульт, мифы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:22 » Автор: Валерия Янобекова
     661
     0

Похожие новости по теме

Что делать при инсульте: правила первой помощи Что делать при инсульте: правила первой помощи

Медики подсказали, как оказать помощь человеку при инсульте.

Медики назвали одну из основных причин инсульта Медики назвали одну из основных причин инсульта

Избегая нервного перенапряжения, можно предупредить инсульт.

Причины и симптомы геморрагического инсульта Причины и симптомы геморрагического инсульта

Людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца, обязательно нужно знать, как проявляет себя геморрагический инсульт.

Симптомы инсульта и инфаркта: основные отличия Симптомы инсульта и инфаркта: основные отличия

При своевременном распознавании признаков инсульта или инфаркта человек имеет шанс до приезда «скорой» оказать себе первую помощь.

Самые популярные мифы об инсульте Самые популярные мифы об инсульте

10 мифов об инсульте, которые развеяли медики.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх