Супрун расказала, почему электронные сигареты ничем не лучше обычных

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Электронные сигареты портят десны так же, как и обычные.

Ученые считают, что электронные сигареты могут быть более опасны обычных. В 2010-2014 годах американские специалисты из центров контроля отравлений зафиксировали значительное увеличение числа жалоб на никотиновое отравление.