Раздел: Медицина
Супрун расказала, почему электронные сигареты ничем не лучше обычных
Любители "парить" должны задуматься о своем здоровье.
Почти каждый пятый подросток (13-15 лет) в Украине курит электронные сигареты. Несмотря на то, что новомодные гаджеты призваны избавить курящих от табачной зависимости, и.о. министра здравоохранения Украины считает это опасной тенденцией. EtCetera выяснял, почему.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.
На своей странице в фейсбуке и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что использование электронных сигарет некурящими (особенно детьми и подростками), может привести к возникновению никотиновой зависимости и повышает риск перехода на обычные сигареты.
Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины:
Электронные сигареты рекламируют как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. За последние годы их популярность резко возросла. Среди них выделяют: «е-сигареты», «электронные кальяны», «моды», «вейпы» и «электронные системы доставки никотина». Количество потребителей этой продукции в мире постоянно увеличивается – от 7 миллионов в 2011 году до 35 миллионов в 2016 году. Однако до сих пор нет исследований, которые бы свидетельствовали о том, что переход с сигарет на электронные аналоги является удачным решением. При этом существуют исследования, которые говорят, что использование электронных сигарет некурящими людьми, особенно детьми и подростками, может привести к возникновению никотиновой зависимости.
Читайте также: Электронные сигареты признали менее вредными, чем обычные сигареты
Центр по контролю и профилактике заболеваний в США указывает на то, что в целом электронные сигареты менее вредны, чем табак, хотя в составе большинства жидкостей для электронных сигарет содержится никотин, который вызывает зависимость.
Сегодня исследователи не могут дать ответ на вопрос: «Какой эффект курение электронных сигарет может дать в долгосрочной перспективе?». А потому от электронных сигарет стоит воздерживаться так же, как и от обычных, – считает Супрун.
Почти каждый пятый подросток (13-15 лет) в Украине курит электронные сигареты. Несмотря на то, что новомодные гаджеты призваны избавить курящих от табачной зависимости, и.о. министра здравоохранения Украины считает это опасной тенденцией. EtCetera выяснял, почему.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.
На своей странице в фейсбуке и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что использование электронных сигарет некурящими (особенно детьми и подростками), может привести к возникновению никотиновой зависимости и повышает риск перехода на обычные сигареты.
Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины:
Электронные сигареты рекламируют как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. За последние годы их популярность резко возросла. Среди них выделяют: «е-сигареты», «электронные кальяны», «моды», «вейпы» и «электронные системы доставки никотина». Количество потребителей этой продукции в мире постоянно увеличивается – от 7 миллионов в 2011 году до 35 миллионов в 2016 году. Однако до сих пор нет исследований, которые бы свидетельствовали о том, что переход с сигарет на электронные аналоги является удачным решением. При этом существуют исследования, которые говорят, что использование электронных сигарет некурящими людьми, особенно детьми и подростками, может привести к возникновению никотиновой зависимости.
Читайте также: Электронные сигареты признали менее вредными, чем обычные сигареты
Центр по контролю и профилактике заболеваний в США указывает на то, что в целом электронные сигареты менее вредны, чем табак, хотя в составе большинства жидкостей для электронных сигарет содержится никотин, который вызывает зависимость.
Сегодня исследователи не могут дать ответ на вопрос: «Какой эффект курение электронных сигарет может дать в долгосрочной перспективе?». А потому от электронных сигарет стоит воздерживаться так же, как и от обычных, – считает Супрун.
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