Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Медики рассказали, какие люди чаще страдают от инсультов

Медики рассказали, какие люди чаще страдают от инсультов

Похожие новости по теме

Врачи рассказали о предвестнике сердечного приступа В ходе их исследования были проанализированы истории попадания в больницу 426 пациентов.

Медики рассказали, почему молодых настигают болезни сердца Вероятность умереть от сердечного приступа у мужчин более значительная по сравнению с женщинами.