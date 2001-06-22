Раздел: Медицина
Медики рассказали, какие люди чаще страдают от инсультов
Трудности с засыпанием могут привести к данному состоянию.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили: люди с нарушениями сна чаще подвергаются сосудистому нарушению, с которыми связана высокая вероятность сердечного приступа или инсульта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
Наличие нарушений сна делает человека более подверженным появлению мерцательной аритмии или фибрилляции предсердий – это нарушение сердечного ритма, связанное со сбоями в нормальном перекачивании крови.
Анализ четырех исследований, в которых были учтены данные более 14 миллионов пациентов, показал: люди, которые плохо спят по ночам, на треть чаще страдают мерцательной аритмией, чем не имеющие проблем со сном.
«Регулярный прерывистый ночной сон или трудности с засыпанием могут привести к данному состоянию, так как подобные проблемы являются постоянным стрессом для сердца, вызывающим в нем электрические изменения. Данная проблема, вероятно, связана с нарушением стадии глубокого сна»,
- поделились мнением авторы работы.
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Они считают, что людей с нарушениями сердечного ритма следует наблюдать с особым тщанием, так как эти пациенты подвергаются особому риску пострадать от сердечного удара или инсульта.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили: люди с нарушениями сна чаще подвергаются сосудистому нарушению, с которыми связана высокая вероятность сердечного приступа или инсульта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
Наличие нарушений сна делает человека более подверженным появлению мерцательной аритмии или фибрилляции предсердий – это нарушение сердечного ритма, связанное со сбоями в нормальном перекачивании крови.
Анализ четырех исследований, в которых были учтены данные более 14 миллионов пациентов, показал: люди, которые плохо спят по ночам, на треть чаще страдают мерцательной аритмией, чем не имеющие проблем со сном.
«Регулярный прерывистый ночной сон или трудности с засыпанием могут привести к данному состоянию, так как подобные проблемы являются постоянным стрессом для сердца, вызывающим в нем электрические изменения. Данная проблема, вероятно, связана с нарушением стадии глубокого сна»,
- поделились мнением авторы работы.
Читайте также: Медики рассказали, кому следует бояться шизофрении
Они считают, что людей с нарушениями сердечного ритма следует наблюдать с особым тщанием, так как эти пациенты подвергаются особому риску пострадать от сердечного удара или инсульта.
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