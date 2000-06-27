Раздел: Медицина
Эти натуральные средства помогут справиться с варикозом
Из-за местоположения трудно увидеть эту область, поэтому не редкость, что однажды там внезапно обнаруживается варикоз.
Большинство тщательно заботится о коже лица, однако уделяет мало внимания телу, особенно после напряженного рабочего дня. Если вы заметили, что варикоз становится проблемой, попробуйте эти натуральные средства, чтобы забыть о варикозном расширении вен навсегда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Что такое варикоз?
Прежде чем попробовать натуральные средства, эффективные при варикозном расширении вен, важно знать, что такое варикоз. Это расширенные капилляры, которые обычно имеют красный или синий цвет. Они могут появляться точечно, в некоторых местах, или явно выделяться на коже.
Чаще всего расширенные вены появляются на бедрах и икрах. В некоторых случаях, сосудистую сеточку можно найти даже лице.
Как правило, пациент не чувствует никаких симптомов и варикоз легкой степени не представляет серьезный риск для здоровья. Однако, когда вены очень большие или их слишком много, они могут вызывать зуд и жжение, и даже дело может дойти до трофических язв.
В чем причины варикозного расширения вен?
Появление варикозных вен зависит в значительной степени генетической предрасположенности, но вы можете предпринять шаги для снижения риска его развития. Вот те факторы, которые вы должны контролировать:
Лишний вес и отсутствие физической активности
Ожирение
Прием оральных контрацептивов
Тромбы
Слишком свободная одежда
Проблемы с кровообращением
Скорее всего, теперь у вас есть общее представление о натуральных средствах, которые помогут забыть, что такое варикоз. В любом случае, вот они:
1. Выполняйте упражнения низкой интенсивности для улучшения кровообращения в ногах
Поддержание правильного кровообращения в ногах при помощи низкоинтенсивных упражнений — это первое и самое простое из натуральных средств, позволяющих забыть о варикозе и синяках без причины.
Вы достигните этого, просто выполняя несложные упражнения ежедневно. Если вы не знаете, с чего начать, попробуйте следующее:
Прогуляйтесь с собакой утром и вечером
Делайте упраднение велосипед в течение 25 минут ежедневно
Выполняйте домашние дела, которые заставляют вас ходить
Ходите вверх и вниз по двум лестничным пролетам утром и вечером
Помимо профилактики варикозного расширения вен, эти упражнения помогут вам оставаться здоровыми в течение многих лет.
2. Носите компрессионные чулки
Второе из натуральных средств идеально подходит в случае, если варикоз -это уже видимая проблема.
Компрессионные чулки улучшают кровообращение, сохраняя естественную форму ног и поддерживая их. Вы можете найти чулки и колготки с высокой, низкой и средней компрессией в любом большом супермаркете. Чтобы выбрать свой тип, примите к сведению следующую информацию:
Низкая компрессия. Такие чулки идеально подходят, если у вас очень маленькие варикозные вены, и их очень мало. Эти чулки внешне ничем не отличаются от обычных, вы можете использовать от 2 часов до целого дня, как вам комфортнее.
Средняя компрессия. Мы рекомендуем использовать их, если варикозное расширение вен уже заметно, но не слишком распространилось. Носите их не менее 6 часов, особенно когда вымного стоите или не имеете возможности для физической активности.
Высокая компрессия. Вы должны носить их, если у вас уже есть очень заметные варикозные вены, и часто появляются синяки без причины. Постарайтесь носить эти колготки как можно больше часов в день.
Вы можете почувствовать некоторый дискомфорт в первые несколько дней, особенно при ношении колготок с высокой компрессией. Для большего удобства, вы можете начать использовать их в течение нескольких часов и увеличивать время каждую неделю, пока не почувствуете себя комфортно.
Чтобы купить эти чулки, не требуется никаких рецептов, уход за ними такой же, как и за обычными колготками -мягкое мыло и ручная стирка. Стоимость таких колготок или чулок может быть немного выше, чем обычных, но они рассчитаны на более длительное ношение, поэтому того стоят.
Если вы не хотите покупать чулки, но хотите получить тот же эффект, попробуйте перевязать ноги эластичным бинтом. Это более дешевый метод, но менее практичный и удобный.
3. Периодически поднимайте ноги
Другой способ активировать циркуляцию крови в ногах — поднять их на несколько минут. Для этого вы можете:
Лечь на кровать и опереть ноги о стену или о две или три подушки
Сесть в кресло и положить ноги на подлокотник
Сесть на пол и положить ноги на сиденье стула
Важно, чтобы вы держали ноги в этом положении не более чем 20 минут. Затем медленно опустите их, чтобы избежать болезненных ощущений. Не стоит спать всю ночь в этом положении. Когда вы опустите ноги, у вас может возникнуть неприятное ощущение, при восстановлении циркуляции крови.
Читайте также: Лучшие натуральные средства от бессонницы
Попытайтесь делать это упражнение, по крайней мере, 1 раз в день, а в идеале 3 раза в день, если варикозное расширение вен уже в запущенной стадии. Что вы думаете об этих простых и натуральных средствах профилактики варикозного расширения вен? Попробуйте их, и ваши ноги всегда будут красивыми. Вы забудете, что такое варикоз.
Большинство тщательно заботится о коже лица, однако уделяет мало внимания телу, особенно после напряженного рабочего дня. Если вы заметили, что варикоз становится проблемой, попробуйте эти натуральные средства, чтобы забыть о варикозном расширении вен навсегда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Что такое варикоз?
Прежде чем попробовать натуральные средства, эффективные при варикозном расширении вен, важно знать, что такое варикоз. Это расширенные капилляры, которые обычно имеют красный или синий цвет. Они могут появляться точечно, в некоторых местах, или явно выделяться на коже.
Чаще всего расширенные вены появляются на бедрах и икрах. В некоторых случаях, сосудистую сеточку можно найти даже лице.
Как правило, пациент не чувствует никаких симптомов и варикоз легкой степени не представляет серьезный риск для здоровья. Однако, когда вены очень большие или их слишком много, они могут вызывать зуд и жжение, и даже дело может дойти до трофических язв.
В чем причины варикозного расширения вен?
Появление варикозных вен зависит в значительной степени генетической предрасположенности, но вы можете предпринять шаги для снижения риска его развития. Вот те факторы, которые вы должны контролировать:
Лишний вес и отсутствие физической активности
Ожирение
Прием оральных контрацептивов
Тромбы
Слишком свободная одежда
Проблемы с кровообращением
Скорее всего, теперь у вас есть общее представление о натуральных средствах, которые помогут забыть, что такое варикоз. В любом случае, вот они:
1. Выполняйте упражнения низкой интенсивности для улучшения кровообращения в ногах
Поддержание правильного кровообращения в ногах при помощи низкоинтенсивных упражнений — это первое и самое простое из натуральных средств, позволяющих забыть о варикозе и синяках без причины.
Вы достигните этого, просто выполняя несложные упражнения ежедневно. Если вы не знаете, с чего начать, попробуйте следующее:
Прогуляйтесь с собакой утром и вечером
Делайте упраднение велосипед в течение 25 минут ежедневно
Выполняйте домашние дела, которые заставляют вас ходить
Ходите вверх и вниз по двум лестничным пролетам утром и вечером
Помимо профилактики варикозного расширения вен, эти упражнения помогут вам оставаться здоровыми в течение многих лет.
2. Носите компрессионные чулки
Второе из натуральных средств идеально подходит в случае, если варикоз -это уже видимая проблема.
Компрессионные чулки улучшают кровообращение, сохраняя естественную форму ног и поддерживая их. Вы можете найти чулки и колготки с высокой, низкой и средней компрессией в любом большом супермаркете. Чтобы выбрать свой тип, примите к сведению следующую информацию:
Низкая компрессия. Такие чулки идеально подходят, если у вас очень маленькие варикозные вены, и их очень мало. Эти чулки внешне ничем не отличаются от обычных, вы можете использовать от 2 часов до целого дня, как вам комфортнее.
Средняя компрессия. Мы рекомендуем использовать их, если варикозное расширение вен уже заметно, но не слишком распространилось. Носите их не менее 6 часов, особенно когда вымного стоите или не имеете возможности для физической активности.
Высокая компрессия. Вы должны носить их, если у вас уже есть очень заметные варикозные вены, и часто появляются синяки без причины. Постарайтесь носить эти колготки как можно больше часов в день.
Вы можете почувствовать некоторый дискомфорт в первые несколько дней, особенно при ношении колготок с высокой компрессией. Для большего удобства, вы можете начать использовать их в течение нескольких часов и увеличивать время каждую неделю, пока не почувствуете себя комфортно.
Чтобы купить эти чулки, не требуется никаких рецептов, уход за ними такой же, как и за обычными колготками -мягкое мыло и ручная стирка. Стоимость таких колготок или чулок может быть немного выше, чем обычных, но они рассчитаны на более длительное ношение, поэтому того стоят.
Если вы не хотите покупать чулки, но хотите получить тот же эффект, попробуйте перевязать ноги эластичным бинтом. Это более дешевый метод, но менее практичный и удобный.
3. Периодически поднимайте ноги
Другой способ активировать циркуляцию крови в ногах — поднять их на несколько минут. Для этого вы можете:
Лечь на кровать и опереть ноги о стену или о две или три подушки
Сесть в кресло и положить ноги на подлокотник
Сесть на пол и положить ноги на сиденье стула
Важно, чтобы вы держали ноги в этом положении не более чем 20 минут. Затем медленно опустите их, чтобы избежать болезненных ощущений. Не стоит спать всю ночь в этом положении. Когда вы опустите ноги, у вас может возникнуть неприятное ощущение, при восстановлении циркуляции крови.
Читайте также: Лучшие натуральные средства от бессонницы
Попытайтесь делать это упражнение, по крайней мере, 1 раз в день, а в идеале 3 раза в день, если варикозное расширение вен уже в запущенной стадии. Что вы думаете об этих простых и натуральных средствах профилактики варикозного расширения вен? Попробуйте их, и ваши ноги всегда будут красивыми. Вы забудете, что такое варикоз.
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