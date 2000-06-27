Как правильно хранить продукты

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Эти продукты нельзя хранить в холодильнике Далеко не все продукты питания необходимо держать в холодильнике, чтобы сберечь их полезные вещества.