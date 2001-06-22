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Раздел: Медицина  
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Этот популярный утренний напиток особенно полезен для сердца

Этот популярный утренний напиток особенно полезен для сердцаКофе улучшает состояние сердечно-сосудистой системы

Прием кофеина ускоряет процесс восстановления тканей сердца после инфаркта – это показали эксперименты ученых из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале PLOS Biology, сообщает пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Авторы работы установили, что кофеин стимулирует работу митохондрий в клетках миокарда, включая в них специфическую функцию белка р27. Из пояснений ученых следует, что белок p27 – это ингибитор циклин-зависимой киназы 1В (CDKN1B), играющий значительную роль в процессах регуляции клеточного деления и подавляющий развитие опухолей. Белок р27 есть и в организме человека.

«До сих пор считалось, что белок р27 действует лишь в ядрах клеток, контролируя их жизненный цикл. Однако теперь его можно назвать и усилителем энергетического обмена, а кофе - возможным защитником сердца», - заявили авторы работы.

Изучение поведения p27 на клеточных культурах и на животных моделях инфаркта миокарда показало: под влиянием кофеина включаются сигнальные пути, обеспечивающие проникновение белка p27 в митохондрии, что приводит к активации клеточного дыхания и даже к остановке апоптоза (процесс гибели) клеток сердца из-за перенесенных высоких нагрузок (инфакрт) или ишемии. В целом клетки сердца становятся более устойчивыми к неблагоприятным воздействиям.

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Авторы считают, что кофе полезен для пожилых людей – напиток улучшает состояние их сердечно-сосудистой системы. В опытах со старыми мышами, которым давали кофе из расчета 30-50 микромолей на литр, ученые смогли убедиться в том, что кофеин улучшает функции кардиомиоцитов (мышечные клетки сердца) и защищает миокард и сосуды от возрастных повреждений. Отметим, что указанное количество (30-50 микромоль на литр) эквивалентно четырем чашкам кофе.
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 Теги: кофе, сердце

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