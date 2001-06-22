Эти специи обладают мощными очищающими свойствами

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Натуральные специи предназначены для использования в кулинарии, но, как оказалось, они способны не только улучшить вкусовые качества блюд, а и помочь организму человека избавиться от всего "мусора", который в нем накопился.Необязательно употреблять специи килограммами, достаточно добавлять в каждое блюдо щепотку того или иного пряного растения, чтобы получить от него максимум пользы. Главное - пользоваться специями постоянно.- очищает печень от паразитов, расщепляет жиры в сосудах и способствует очищению крови.- дезинфицирует органы дыхания, избавляя их от патогенных микроорганизмов и бактерий, а также легко расправляется с грибками, инфекциями и вирусами.- обладает приятным ароматом, если добавить ее в чай, и борется с паразитами внутри организма.- эффективно устраняет гельминтов из кишечника и других паразитов из легких.- одна из самых популярных трав, используемых в приготовлении соусов и блюд из мяса, которая обладает очищающим свойством и активно борется с паразитами.- устраняет бактерии из кишечника и не теряет своих свойств даже после длительной тепловой обработки.Соответственно, если регулярно употреблять пищу, приправленную натуральными специями, перечисленными выше, то можно не беспокоиться о том, что в организме могут задержаться токсины и прочие вредные вещества.