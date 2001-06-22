Раздел: Медицина
Названы главные причины развития алкоголизма
Ученые продолжают изучать факторы, провоцирующие развитие алкогольной зависимости.
Как бы это странно не звучало, но некоторые люди не привыкают к алкоголю так, как другие. Человек может часто выпивать, но при этом не сопьется. А другому - достаточно употреблять спиртное чаще, чем 3 раза в неделю, и желание снова выпить буквально нарастает, как снежный ком.
Ученые до конца еще не изучили, что именно вызывает развитие алкогольной зависимости, но на сегодняшний день они выделяют несколько факторов, способных повлиять на человека и сделать из него алкоголика.
Названы основные причины алкоголизма:
1. Наличие некоторых генов в ДНК. Американские исследователи провели эксперимент на грызунах и выявили, что у некоторых присутствует ген, который снижает активность белка GAT-3, отвечающего за успокоение нервной системы. Те крысы, в составе ДНК которых не было этого гена, не имели пристрастия к напиткам, содержащим этиловый спирт.
2. Характер. Он имеет основополагающую роль и если человек строг, конкретен и имеет жизненные принципы, то риск спиться у него минимальный. Остальные, кого можно назвать слабохарактерными, податливыми, душевными людьми, зависящими от чужого мнения и обстоятельств, чаще сталкиваются с зависимостями, в том числе и алкогольной.
3. Возраст. Сегодня широко развит подростковый алкоголизм, когда дети употребляют спиртное ежедневно. Винить в развитии зависимости можно родителей, подающих неправильный пример, рекламу и плохую наследственность.
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Социальные отношения и психологические факторы тоже нередко приводят к алкоголизму, особенно часто от него страдают женщины, хотя, мужчины - не исключение.
Как бы это странно не звучало, но некоторые люди не привыкают к алкоголю так, как другие. Человек может часто выпивать, но при этом не сопьется. А другому - достаточно употреблять спиртное чаще, чем 3 раза в неделю, и желание снова выпить буквально нарастает, как снежный ком.
Ученые до конца еще не изучили, что именно вызывает развитие алкогольной зависимости, но на сегодняшний день они выделяют несколько факторов, способных повлиять на человека и сделать из него алкоголика.
Названы основные причины алкоголизма:
1. Наличие некоторых генов в ДНК. Американские исследователи провели эксперимент на грызунах и выявили, что у некоторых присутствует ген, который снижает активность белка GAT-3, отвечающего за успокоение нервной системы. Те крысы, в составе ДНК которых не было этого гена, не имели пристрастия к напиткам, содержащим этиловый спирт.
2. Характер. Он имеет основополагающую роль и если человек строг, конкретен и имеет жизненные принципы, то риск спиться у него минимальный. Остальные, кого можно назвать слабохарактерными, податливыми, душевными людьми, зависящими от чужого мнения и обстоятельств, чаще сталкиваются с зависимостями, в том числе и алкогольной.
3. Возраст. Сегодня широко развит подростковый алкоголизм, когда дети употребляют спиртное ежедневно. Винить в развитии зависимости можно родителей, подающих неправильный пример, рекламу и плохую наследственность.
Читайте также: Медики рассказали, почему некоторые люди спят с открытыми глазами
Социальные отношения и психологические факторы тоже нередко приводят к алкоголизму, особенно часто от него страдают женщины, хотя, мужчины - не исключение.
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