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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали о вреде велотренажеров

Медики рассказали о вреде велотренажеровВелотренажер может давать неправильно распределенную нагрузку на суставы.

Занятия на велотренажере – один из самых популярных видов физической активности, благо установить этот инвентарь можно даже у себя дома. Но новое исследование показало: привычка крутить педали для поддержания формы может больно ударить по почкам, проинформировал American Journal of Medicine.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Ученые обнаружили, что интенсивные тренировки на велотренажере могут приводить к явлению почечной недостаточности. Данное нарушение, считают специалисты, развивается как следствие мышечных повреждений, которые возникают из-за чрезмерного рвения тренирующихся

«Мышечная травма из-за повышенных нагрузок может спровоцировать рабдомиолиз – состояние, при котором из поврежденных мышечных клеток высвобождается множество белков. Эти вещества способны приводить к дисфункции почек», — рассказали исследователи.

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По словам специалистов, нагрузка во время занятий на велотренажере должна увеличиваться постепенно. Если у человека возникают мышечная боль и тошнота, а моча приобретает темный цвет, — это красноречивый знак того, что интенсивность тренировок необходимо снизить. В тех случаях, когда тренировки не чрезмерны, велотренажер действительно может стать великолепным способом поддерживать в форме тело и сердце, констатировали авторы публикации.
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 Теги: велотренажер, медики, спорт

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Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
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