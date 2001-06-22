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Раздел: Медицина  
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Названы опасные патогены, которые прячутся в песке на пляже

Названы опасные патогены, которые прячутся в песке на пляжеНа пляже не хочется даже думать ни о каких опасностях.

Однако эксперты назвали 5 патогенов, которые спрятаны в пляжном песке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Черви-паразиты. Речь идет преимущественно об анкилостомах - паразитах, которые могут инфицировать людей и животных. Чаще всего они атакуют кошек и собак, а уже от этих домашних любимцев заражаются и люди. Это происходит после того, как животные отправляют естественные надобности на пляжном песке, а потом туда случайно наступает человек. Личинка червя проникает через незащищенную кожу, но поскольку люди не являются нормальными мишенями этих ленточных червей, то паразиты не живут в нашем организме дольше 6 недель.

Золотистый стафилококк. Проблема этой вредной бактерии особенно очевидна в больницах, но MRSA также обнаруживают во внешней среде, включая и пляжи. Метициллин-устойчивый золотистый стафилококк вызывает инфекции кожи, он не реагирует на несколько антибиотиков. Целый ряд исследователей обнаруживали бактерии в морской воде и песке. Пока неясно, представляет ли MRSA непосредственную опасность для посетителей пляжей.

Другие бактерии. Плавание в океане, море или пресном водоеме может спровоцировать проблемы с кишечником. Именно поэтому власти часто мониторят качество воды в местах для купания и закрывают те пляжи, где отмечается высокий уровень бактерий. Однако бактерии могут находиться и в песке, который становится местом обитания для микроорганизмов, вызывающих гастроэнтерит или расстройство кишечника, приводящее к диарее, тошноте и рвоте.

Грибки. К сожалению, грибки обитают и на пляжах. Различные их разновидности могут спровоцировать болезни кожи и инфекции ногтей. Исследователи обнаружили на пляжах грибки из категории дерматофитов, распространяющиеся через прямой контакт между людьми, от животных или через песок.

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Круглые черви Toxocara canis. И ещё одна разновидность паразитов, которая обычно инфицируют собак. Люди заражаются этими червями, случайно проглотив фрагменты почвы, куда попали фекалии животных. По-прежнему, существование риска заражения Toxocara canis на пляже полностью не доказана, но косвенные подтверждения этому имеются.
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 Теги: патоген, пляж

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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