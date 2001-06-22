Раздел: Медицина
Кроссовки с мягкой подошвой вредны для ног
Мягкая подошва меняет технику бега.
Ортопеды из Университета штата Орегон (США) считают, что популярные сегодня кроссовки с мягкой подошвой повышают риск получения травм стопы и болей в ногах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MEDABOUTME.RU.
В ходе исследования тестировались нейтральные по мягкости подошвы беговые кроссовки и недавно появившаяся на рынке модель с мягкой подошвой – так называемые «maximal shoes». Промежуток между тестами составлял от 7 до 10 дней. На обуви и на ногах испытуемых были размещены маркеры. При движении по специальной пластине регистрировались показатели давления, приходящегося на ноги человека.
Известно, что значительную долю травм бегуны получают в момент контакта ноги с беговой поверхностью. При приземлении происходит удар, который распространяется по ноге и со временем может стать причиной воспаления. Для смягчения удара необходимы амортизирующие подошвы. Но при использовании обуви с мягкой подошвой амортизации удара не происходило.
Более того, мягкая подошва меняет технику бега. При анализе движения босых бегунов и людей, обутых в мягкие кроссовки, обнаружилось, что первые соприкасаются с землей передней или средней частью стопы, а бегуны в «maximal shoes» — пяткой. То есть, риск получения травмы у последних выше. По расчетам ученых из Гарварда, удар о землю пяткой аналогичен удару по пятке молотком, который вести в три раза больше тела человека.
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Таким образом, ученые приходят к выводу, что при использовании обуви с мягкой подошвой возрастает риск заболевания подошвенным фасциитом.
Ортопеды из Университета штата Орегон (США) считают, что популярные сегодня кроссовки с мягкой подошвой повышают риск получения травм стопы и болей в ногах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MEDABOUTME.RU.
В ходе исследования тестировались нейтральные по мягкости подошвы беговые кроссовки и недавно появившаяся на рынке модель с мягкой подошвой – так называемые «maximal shoes». Промежуток между тестами составлял от 7 до 10 дней. На обуви и на ногах испытуемых были размещены маркеры. При движении по специальной пластине регистрировались показатели давления, приходящегося на ноги человека.
Известно, что значительную долю травм бегуны получают в момент контакта ноги с беговой поверхностью. При приземлении происходит удар, который распространяется по ноге и со временем может стать причиной воспаления. Для смягчения удара необходимы амортизирующие подошвы. Но при использовании обуви с мягкой подошвой амортизации удара не происходило.
Более того, мягкая подошва меняет технику бега. При анализе движения босых бегунов и людей, обутых в мягкие кроссовки, обнаружилось, что первые соприкасаются с землей передней или средней частью стопы, а бегуны в «maximal shoes» — пяткой. То есть, риск получения травмы у последних выше. По расчетам ученых из Гарварда, удар о землю пяткой аналогичен удару по пятке молотком, который вести в три раза больше тела человека.
Читайте также: В Польше пропала без вести 13-летняя украинка
Таким образом, ученые приходят к выводу, что при использовании обуви с мягкой подошвой возрастает риск заболевания подошвенным фасциитом.
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