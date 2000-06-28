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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, как лечить мигрень без помощи таблеток

Врачи рассказали, как лечить мигрень без помощи таблетокБольшая часть жертв мигреней, как правило, опирается на болеутоляющие лекарства.

Мигрень стала печальной реальностью для десятков миллионов людей из разных стран мира. Существует несколько эффективных и научно обоснованных способов борьбы с этой разновидностью головных болей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Кроме того, люди стремятся находиться в тихих помещениях, изолированных от яркого света и постороннего шума. Однако научные исследования подтвердили, что некоторые средства из арсенала народной медицины всё-таки могут помогать при мигренях. В частности, обследование пациентов выявило сниженный уровень магния, который можно восполнить разными способами, включая пищевые добавки и специальные продукты питания. Магний является натуральным мышечным релаксантом, поэтому его эффективность при лечении мигрени вполне объяснима.

Порой эффективными могут быть эфирные масла лаванды и перечной мяты. Они охлаждают кожу, а исследования подтвердили способность этих масел стимулировать приток крови к области лба. Кроме того, масло перечной мяты облегчает мышечные сокращения. Масло лаванды используется для регулирования настроения и в качестве седативного средства. Лучше всего поместить несколько капель этих эфирных масел на ладони и массажными движениями втирать их виски, лоб или шею.

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Попробуйте упражнения вроде напряжения шеи или плеч хотя бы один раз в течение часа. Желательно, чтобы продолжительность этих упражнений составляла не менее 30-40 секунд. Не забывайте о том, что организм нуждается в регулярном увлажнении при любых разновидностях головных болей. Такие напитки, как кофе, сладкие соки и алкоголь, приводят к обезвоживанию, из-за чего интенсивность мигрени усиливается. Большинство россиян не употребляет достаточного количества воды, как показывают наблюдения.
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 Теги: Врачи, таблетки, мигрень

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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