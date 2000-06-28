Раздел: Медицина
Ученые подтвердили эффективность кофе при диабете
Употребление этого напитка может заменить уколы инсулина.
Является ли кофе новым инсулином? Чувствительные к кофеину клетки позволят диабетикам контролировать уровень сахара в крови без неприятных ежедневных уколов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Может ли кофе заменить инсулинозависимым пациентам неприятные ежедневные инъекции? Сотни тысяч людей, страдающих от диабета первого типа, каждый день проводят себе несколько уколов инсулина, что жизненно необходимо для контроля уровня сахара в крови.
Однако исследователи из Швейцарии смогли перенастроить клетки почек для того, чтобы они выпускали инсулин по командам, получаемым от кофеина. Если их уникальный эксперимент сработает так же хорошо на людях, как это уже получилось на мышах, то обычный стакан кофе поможет выработке инсулина в организме, что избавит диабетиков от необходимости проводить инъекции.
Диабет является одной из наиболее распространенных хронических болезней в России. Каждый год от этого состояния умирает около 20 000 человек, диабет значительно увеличивает опасность и других потенциально смертельных состояний, включая и болезни сердца.
Людям, у которых с рождения нарушена способность к производству ключевого гормона инсулина, болезнь можно контролировать только за счёт постоянного мониторинга уровня сахара в крови и инъекций два-три раза в день. Эти уколы эффективны, однако они не являются идеальным средством лечения хронической болезни.
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Без инсулина жертва диабета первого типа столкнется с фатальным повышением уровня сахара в крови, которое может привести к головным болям, слабости и даже потере сознания. Диабет грозит опасными осложнениями, а в случае отсутствия надлежащего лечения он сокращает продолжительность жизни человека очень значительно.
Является ли кофе новым инсулином? Чувствительные к кофеину клетки позволят диабетикам контролировать уровень сахара в крови без неприятных ежедневных уколов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Может ли кофе заменить инсулинозависимым пациентам неприятные ежедневные инъекции? Сотни тысяч людей, страдающих от диабета первого типа, каждый день проводят себе несколько уколов инсулина, что жизненно необходимо для контроля уровня сахара в крови.
Однако исследователи из Швейцарии смогли перенастроить клетки почек для того, чтобы они выпускали инсулин по командам, получаемым от кофеина. Если их уникальный эксперимент сработает так же хорошо на людях, как это уже получилось на мышах, то обычный стакан кофе поможет выработке инсулина в организме, что избавит диабетиков от необходимости проводить инъекции.
Диабет является одной из наиболее распространенных хронических болезней в России. Каждый год от этого состояния умирает около 20 000 человек, диабет значительно увеличивает опасность и других потенциально смертельных состояний, включая и болезни сердца.
Людям, у которых с рождения нарушена способность к производству ключевого гормона инсулина, болезнь можно контролировать только за счёт постоянного мониторинга уровня сахара в крови и инъекций два-три раза в день. Эти уколы эффективны, однако они не являются идеальным средством лечения хронической болезни.
Читайте также: Врачи рассказали, как лечить мигрень без помощи таблеток
Без инсулина жертва диабета первого типа столкнется с фатальным повышением уровня сахара в крови, которое может привести к головным болям, слабости и даже потере сознания. Диабет грозит опасными осложнениями, а в случае отсутствия надлежащего лечения он сокращает продолжительность жизни человека очень значительно.
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