» » Ученые подтвердили эффективность кофе при диабете
Раздел: Медицина  
0

Ученые подтвердили эффективность кофе при диабете

Ученые подтвердили эффективность кофе при диабете Употребление этого напитка может заменить уколы инсулина.

Является ли кофе новым инсулином? Чувствительные к кофеину клетки позволят диабетикам контролировать уровень сахара в крови без неприятных ежедневных уколов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Может ли кофе заменить инсулинозависимым пациентам неприятные ежедневные инъекции? Сотни тысяч людей, страдающих от диабета первого типа, каждый день проводят себе несколько уколов инсулина, что жизненно необходимо для контроля уровня сахара в крови.

Однако исследователи из Швейцарии смогли перенастроить клетки почек для того, чтобы они выпускали инсулин по командам, получаемым от кофеина. Если их уникальный эксперимент сработает так же хорошо на людях, как это уже получилось на мышах, то обычный стакан кофе поможет выработке инсулина в организме, что избавит диабетиков от необходимости проводить инъекции.

Диабет является одной из наиболее распространенных хронических болезней в России. Каждый год от этого состояния умирает около 20 000 человек, диабет значительно увеличивает опасность и других потенциально смертельных состояний, включая и болезни сердца.

Людям, у которых с рождения нарушена способность к производству ключевого гормона инсулина, болезнь можно контролировать только за счёт постоянного мониторинга уровня сахара в крови и инъекций два-три раза в день. Эти уколы эффективны, однако они не являются идеальным средством лечения хронической болезни.

Читайте также: Врачи рассказали, как лечить мигрень без помощи таблеток

Без инсулина жертва диабета первого типа столкнется с фатальным повышением уровня сахара в крови, которое может привести к головным болям, слабости и даже потере сознания. Диабет грозит опасными осложнениями, а в случае отсутствия надлежащего лечения он сокращает продолжительность жизни человека очень значительно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кофе, инсулин, диабет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     0
     0

Похожие новости по теме

Ученым удалось создать инсулин постоянного действия Ученым удалось создать инсулин постоянного действия

Данный препарат может перевернуть схемы лечения диабета.

Названа польза кофе в борьбе с диабетом Названа польза кофе в борьбе с диабетом

Употребление кофеина является наиболее удобным способом регуляции активности C-STAR.

Назван самый полезный овощ при диабете Назван самый полезный овощ при диабете

Брокколи можно назвать секретным оружием против диабета.

Ученые рассказали об устройстве, которое поможет при сахарном диабете Ученые рассказали об устройстве, которое поможет при сахарном диабете

Искусственная поджелудочная железа значительно улучшить состояние больных.

Диабет: развенчиваем популярные мифы Диабет: развенчиваем популярные мифы

Вся неправда о сахарном диабете.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх