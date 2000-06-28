Раздел: Медицина
Ученые выяснили, как шумные соседи влияют на здоровье
Из-за нерадивых соседей значительно возрастает риск депрессии.
Датские ученые пришли к выводу, что шум из соседних квартир может повлечь психические болезни и стресс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
К таким выводам ученые пришли после исследования, которое длилось три года и в котором приняли участие более 7 тысяч человек. Все участники жили в многоэтажках.
Ученые определили, насколько шумно вели себя соседи участников эксперимента. Они установили, что наибольшую опасность для здоровья человека представляют громкая музыка и длительные вечеринки.
Участники, у которых были громкие соседи, в два с половиной раза чаще страдали депрессией. На психическое здоровье отрицательно влияет также шум от ремонтных работ.
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Добровольцы жаловались на то, что им приходилось вступать в спор с соседями, иногда это приводило к насилию.
Датские ученые пришли к выводу, что шум из соседних квартир может повлечь психические болезни и стресс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
К таким выводам ученые пришли после исследования, которое длилось три года и в котором приняли участие более 7 тысяч человек. Все участники жили в многоэтажках.
Ученые определили, насколько шумно вели себя соседи участников эксперимента. Они установили, что наибольшую опасность для здоровья человека представляют громкая музыка и длительные вечеринки.
Участники, у которых были громкие соседи, в два с половиной раза чаще страдали депрессией. На психическое здоровье отрицательно влияет также шум от ремонтных работ.
Читайте также: Ученые подтвердили эффективность кофе при диабете
Добровольцы жаловались на то, что им приходилось вступать в спор с соседями, иногда это приводило к насилию.
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