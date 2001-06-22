Раздел: Медицина
Пережить отпуск и не потолстеть: диетолог поделилась советами
Главная рекомендация: отдых должен быть активным.
Украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, как правильно построить свое питание в летнюю пору, чтобы избежать набора лишнего веса и проблем со здоровьем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Во время отпуска мы меняем не только ритм жизни, но и привычки в еде. Часто мы не отказываем себе в очередной порции мороженного, холодного пива или сосок на гриле – в конце концов, "я в отпуске", - пишет Светлана.
Но диетолог убеждает, что так думать и делать неправильно. Для того, чтобы избежать многих проблем она советует пить много воды. "Во время летней жары наше тело требует больше воды, поэтому помните о том, что ее надо пить. Но не в виде сладких газированных напитков, пакетированных соков или холодного чая с бутылок… Лучшим выбором будет средне-минерализованная вода, которая не только утолит вашу жажду, но и добавит минералы, которые в жару мы теряем с потом", - рассказала эксперт.
К тому же, Светлана советует избегать калорийных закусок по типу чипсов или разных сладостей. Лучше заменить их на овощи, которые добавят витамины и минералы, способные защитить от вредного влияния солнечных лучей. А если нет времени на приготовление еды, можно выбрать здоровую пищу из фаст-фудов. Например, роллы с овощами, сэндвичи или просто овощной салат с сыром и хлебом.
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Также диетолог добавила, что следует придерживаться режима приема пищи, даже если на отдыхе вы привыкли просыпаться позже, чем обычно. Ко всему прочему, эксперт посоветовала придерживаться активного образа жизни. "Отдых – это возможность больше ходить пешком, больше двигаться. А значит, и использовать больше энергии", - сказала Светлана.
Украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, как правильно построить свое питание в летнюю пору, чтобы избежать набора лишнего веса и проблем со здоровьем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Во время отпуска мы меняем не только ритм жизни, но и привычки в еде. Часто мы не отказываем себе в очередной порции мороженного, холодного пива или сосок на гриле – в конце концов, "я в отпуске", - пишет Светлана.
Но диетолог убеждает, что так думать и делать неправильно. Для того, чтобы избежать многих проблем она советует пить много воды. "Во время летней жары наше тело требует больше воды, поэтому помните о том, что ее надо пить. Но не в виде сладких газированных напитков, пакетированных соков или холодного чая с бутылок… Лучшим выбором будет средне-минерализованная вода, которая не только утолит вашу жажду, но и добавит минералы, которые в жару мы теряем с потом", - рассказала эксперт.
К тому же, Светлана советует избегать калорийных закусок по типу чипсов или разных сладостей. Лучше заменить их на овощи, которые добавят витамины и минералы, способные защитить от вредного влияния солнечных лучей. А если нет времени на приготовление еды, можно выбрать здоровую пищу из фаст-фудов. Например, роллы с овощами, сэндвичи или просто овощной салат с сыром и хлебом.
Читайте также: Ученые выяснили, как шумные соседи влияют на здоровье
Также диетолог добавила, что следует придерживаться режима приема пищи, даже если на отдыхе вы привыкли просыпаться позже, чем обычно. Ко всему прочему, эксперт посоветовала придерживаться активного образа жизни. "Отдых – это возможность больше ходить пешком, больше двигаться. А значит, и использовать больше энергии", - сказала Светлана.
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