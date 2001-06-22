Пережить отпуск и не потолстеть: диетолог поделилась советами

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Каждый день мы куда-то спешим: опаздываем на работу, стараемся скорей завершить все дела и тратить меньше времени на приготовление полезной пищи. И тут в бой вступают зефиры, печенье и всякая прочая мелочь неполезная. А ведь мы и не задумываемся о возможных последствиях таких перекусов. Да нам и некогда. Александра Кириленко,