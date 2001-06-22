Врачи рассказали, от ношения какой обуви лучше отказаться

Кроме туфлей на высоком каблуке, в список попали кроссовки.



В ходе тщательного исследования кроссовки и туфли на высоких каблуках были признаны учёными самой вредной обувью для здоровья человека, сообщает



Один из соавторов исследования по имени Дэниел Либерман провёл различные эксперименты, пытаясь проверить работу амортизационной системы в наиболее популярных образцах обуви.



В ходе исследования стало ясно, что от постоянного ношения кроссовок в основном страдают стопы человека, которые становятся более уязвимыми к получению различных видов травм.



В туфлях же структура мышц попросту изменяется, приобретая неестественную форму, из-за чего в будущем частое ношение такой обуви может привести к печальным последствиям в плане здоровья ног из-за сильной деформации стоп.



Исследователи отметили, что в кроссовках мышцы ног наоборот лишаются возможности интенсивно работать из-за слишком мягкой подошвы.



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По заверениям экспертов, ходьба босиком позволяет задействовать все группы мышцы на ступнях ног, что позитивно сказывается на их здоровье. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В ходе тщательного исследования кроссовки и туфли на высоких каблуках были признаны учёными самой вредной обувью для здоровья человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Один из соавторов исследования по имени Дэниел Либерман провёл различные эксперименты, пытаясь проверить работу амортизационной системы в наиболее популярных образцах обуви.В ходе исследования стало ясно, что от постоянного ношения кроссовок в основном страдают стопы человека, которые становятся более уязвимыми к получению различных видов травм.В туфлях же структура мышц попросту изменяется, приобретая неестественную форму, из-за чего в будущем частое ношение такой обуви может привести к печальным последствиям в плане здоровья ног из-за сильной деформации стоп.Исследователи отметили, что в кроссовках мышцы ног наоборот лишаются возможности интенсивно работать из-за слишком мягкой подошвы.По заверениям экспертов, ходьба босиком позволяет задействовать все группы мышцы на ступнях ног, что позитивно сказывается на их здоровье.



