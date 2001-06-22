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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, от ношения какой обуви лучше отказаться

Врачи рассказали, от ношения какой обуви лучше отказаться Кроме туфлей на высоком каблуке, в список попали кроссовки.

В ходе тщательного исследования кроссовки и туфли на высоких каблуках были признаны учёными самой вредной обувью для здоровья человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Один из соавторов исследования по имени Дэниел Либерман провёл различные эксперименты, пытаясь проверить работу амортизационной системы в наиболее популярных образцах обуви.

В ходе исследования стало ясно, что от постоянного ношения кроссовок в основном страдают стопы человека, которые становятся более уязвимыми к получению различных видов травм.

В туфлях же структура мышц попросту изменяется, приобретая неестественную форму, из-за чего в будущем частое ношение такой обуви может привести к печальным последствиям в плане здоровья ног из-за сильной деформации стоп.

Исследователи отметили, что в кроссовках мышцы ног наоборот лишаются возможности интенсивно работать из-за слишком мягкой подошвы.

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По заверениям экспертов, ходьба босиком позволяет задействовать все группы мышцы на ступнях ног, что позитивно сказывается на их здоровье.
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 Теги: туфли, кроссовки, обувь

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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