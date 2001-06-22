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Эти травы помогут продлить жизнь

Эти травы помогут продлить жизнь10 трав, которые позволят дожить до ста лет

Мы все знаем, что по канонам правильного питания, необходимо есть 5 раз в день разные фрукты и овощи. Но не стоит забывать и о травах, они могут помочь нам быть здоровыми, энергичными и позитивными, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Эксперты травники уже не раз доказывали преимущества трав для здорового функционирования нашего организма.

Доказано, что, такие травы, как куркума, крапива и имбирь, сохраняют здоровье тела, стимулируют иммунную систему, снимают стресс и поддерживают баланс в организме.

1. Базилик

Эта полезная трава базилик может снять стресс и беспокойство, помочь при бессоннице и увеличить жизненную энергию организма. Базилик полезен для людей, которые чувствуют постоянную усталость или тяжело переносят смену сезонов.

Врачи советуют жевать, по крайней мере, 12 листьев базилика в день, для крепкого здоровья, потому что благодаря антисептическому действию этого растения, мы защищаем свой организм от воздействия стресса. Кроме того, чай из базилика помогает вылечить больное горло и другие респираторные заболевания, которые обычно усиливаются в весенне-осенне-зимний периоды. Кроме того, базилик очень полезен для сердца, потому что, уменьшает уровень повышенного количества холестерина в крови. И еще: исцеляет почки, заживляет оральные инфекции, укрепляет зубы и десны, полезен для глаз, из-за наличия витамина А в своем составе.

2. Астрагал

Быть здоровым и энергичным не сложно, если у нас есть надежный помощник. Мы можем возродить тело и дух с помощью традиционной китайской травы астрагал. Она стимулирует работу иммуннитета и поэтому очень полезна при профилактики гриппа и простуды, но также поможет избавиться от хронического стресса.

Благодаря своим полезным функциям, астаргал тонизирует тело, укрепляет сопротивляемость организма инфекциям, действует как антиоксидант и помогает укрепить сердечно-сосудистую систему.

Астрагал – используют на Востоке в течение тысячи лет, как тоник и для повышения устойчивости иммунитета к вирусам и инфекциям. В китайской народной медицине это растение известно как трава, которая уравновешивает жизненную энергию.

3. Крапива

Крапива - превосходный тоник для лечения хронической усталости. Для тех, кто устал от стресса и страдает от депрессии и тревог, высокая пищевая ценность и очищающие ингредиенты крапивы приведут тело в тонус, но прежде всего восстановят нервную систему.

Крапива является сильным противовоспалительным средством, а чай из крапивы помогает при артрите и любых длительных инфекциях. Растение также обладает мочегонным эффектом, успокаивает тело, и его длительное применение поможет при проблемах мочегонной системы.

Крапива также очищает кровь и лимфы, обладает противоаллергическими и антианемическими свойствами. Крапива богата железом, магнием, фолиевой кислотой, витаминами А и С.

4. Готу Кола

Это растение источник бета-каротина, дает нашему организму важные минералы, такие как калий, кальций, магний, селен, фосфор, цинк. Готу Кола особенно богата витамином C и обладает мощным противовоспалительным эффектом. Его прием поможет работе функций мозга, восстановит пищеварительную систему и улучшит кровообращение, действует, как иммуностимулятор и мощный антиоксидант. Если у вас есть постоянное чувство тревоги и нервного напряжения, это то самое лекарство, в котором вы нуждаетесь.

5. Родиола

Или как еще называют это растение - розовая роза используется для улучшения настроения, повышения жизненной силы, баланса и тонизирования тела, снижения стресса, депрессии.

Исследования пациентов показывают, что родиола улучшает психическое и физическое состояние и уменьшает усталость и снимает стресс. Укрепление иммунной системы является основной функцией этой травы, а также улучшает работу детородных органов у женщин.

Розовая роза также восстанавливает иммунную функцию, уравновешивает уровень сахара в крови, активизирует работу всех функций организма, снимает усталость и улучшает фертильность у мужчин и женщин.

6. Сибирский женьшень

Растет в лесах Восточной России, полезные свойства растения женьшень был обнаружены в 1950-х годах российским доктором Брекманом. После 20 лет глубоких исследований Брекман пришел к выводу, что это потрясающее растение помогает организму человека адаптироваться к стрессу и нормализовать все функции работы всех систем органов - настоящее адаптогенное растение.

Сибирский женьшень рекомендуется спортсменам при интенсивных тренировках, и эмоционально неуравновешенных людей. Помогает снять стресс. Еще женьшень содержит гликозиды, которые стимулируют синтез гликогена и понижают уровень "плохого" сахара в крови.

Любой, кто чувствует себя постоянно усталым, должен включать сибирский женьшень в свой рацион, поскольку он улучшает концентрацию внимания и повышает выносливость, увеличивая энергоснабжение организма.

7. Куркума

Куркума, пожалуй, самая полезная трава в мире, помогает вылечить многие заболевания - нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов, гепатотоксические метаболиты вредного излучения, избавляет организм от загрязняющих веществ в атмосфере, избавляет от воспалительных патогенов и токсических побочных эффектов, генерируемых в стрессовых условиях, нездорового образа жизни и при хронических заболеваниях.

Даже медики высоко оценили куркуму, его не раз использовали в клинических испытаниях, чтобы проверить его эффективность против серьезных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, диабет, рак и ингибированый ВИЧ.

8. Асваганда

Трава асваганда, также известная как индийский женьшень, очень эффективна при лечении психосоматических заболеваний, стимулирует работу иммуннитета, а также способствует организму адаптироваться к различным внешним неблагоприятным условиям.
чай

Эта трава действует как мощный антиоксидант, который может нейтрализовать действие свободных радикалов. Работает как противораковый агент, помогает остановить рост и предупредить развитие раковых клеток. Кроме того, в древние времена из этой травы делали эликсир долголетия.

Трава асваганда понижает уровень гормона стресса и устраняет чувство усталости. Кроме того, трава решает проблемы, связанные с бессонницей, улучшает настроение и повышает самооценку. Она лечит многие другие заболевания, таких как: артрит, гипертония, диабет. Асваганда защищает нейроны мозга и помогает восстановить связи между ними.

9. Имбирь

Имбирь известен уже более 5 000 лет, корень имбиря использовали в Китае и Индии с древних времен.

Имбирь является эффективным природным средством для лечения многих заболеваний, проблем с желудком, при мигрени, уменьшает боль в суставах и облегчает артрит, успешно убивают раковые клетки, многочисленные заболевания сердца, снижает "плохой" сахар в крови и увеличивает выработку инсулина в крови, эффективно лечит астму, помогает очищать кровь, лечит кашель и простуду, а также помогает пищеварению.

Имбирь содержит марганец, железо, калий и магний, витамин Е, С и группы В (1, 2, 3, 5, 6), фолиевую кислоту, эфирные масла, белки, липиды, лецитин, бета-каротин, жирные кислоты, ферменты и другие. Это натуральный антиоксидант и антисептик. Это также хорошо всем известный афродизиак.

10. Амла (индийский крыжовник)

Амла или Амалака - это дерево, известное своими целебными свойствами более 3000 лет. Амла - это несравненное растение для омоложения организма. Трава считается символом крепкого здоровья и долголетия.

В плодах амлы сконцентрировано много витамина С, минералов и аминокислот. Амла содержит в три раза больше к белков и витамина С, чем яблоко. Укрепляет иммуннитет и обеспечивает хорошую устойчивость иммунитета бактериям и инфекциям. Мощный антиоксидант, который помогает бороться со свободными радикалами. Поддерживает функцию работы печени и восстанавливает ее клетки. Растение обладает тонизирующим эффектом и поддерживает нормальную жизнеспособность всего организма.

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Исследователи из Института народной медицины (Университет Тояма, Япония) говорят, что это очень полезный антиоксидант, который помогает бороться с радикалами во время естественного процесса старения.
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 Теги: травы, здоровье

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Сегодня, 13:34 » Автор: Татьяна Ларина
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