Раздел: Медицина
Уборка дома может спасти от ранней смерти
Уборка дома с использованием чистящих средств оберегает наш организм от воздействия токсических химических веществ.
Вот хорошая причина для того, чтобы чаще устраивать уборку. Борьба с грязью и пылью оберегает здоровье человека от опасных химических веществ в мебели.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
Генеральная уборка дома с использованием чистящих средств оберегает наш организм от воздействия токсических химических веществ, как показало исследование.
Некоторые чистящие вещества сами по себе представляют немалый риск для здоровья, однако использование пылесоса, влажной тряпки, веника и даже мытье рук уменьшает уровень ядовитых огнеупорных веществ, которые могут проникать из мебели в наш организм. Эти вещества связаны с нарушениями гормональной системы и бесплодием.
Достаточно регулярно мыть руки, как уровень вредных компонентов уменьшится на 31%. Уборка дома сокращает их количество наполовину, как показало небольшое по объемам исследование ученых из Колумбийского университета.
В США определенные продукты должны обрабатываться огнеупорными компонентами. Однако их использование было запрещено, к примеру, в детских пижамах ещё в 1977 году.
В ходе лабораторных экспериментов доказано, что подобные вещества способны разрушать ДНК. Опасность представляет не только одежда, огнеупорные компоненты используются для защиты мебели от пожаров, особенно старой мебели.
Читайте также: Этот витамин значительно снижает риск ранней смерти
Свои выводы ученые сделали на основе анализов мочи 32 женщин, в каждом из которых были обнаружены следы огнеупорных химических веществ. Затем исследователи проверили, как на показатели этих веществ влияет регулярная уборка помещений и простейшие гигиенические процедуры вроде мытья рук.
Вот хорошая причина для того, чтобы чаще устраивать уборку. Борьба с грязью и пылью оберегает здоровье человека от опасных химических веществ в мебели.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
Генеральная уборка дома с использованием чистящих средств оберегает наш организм от воздействия токсических химических веществ, как показало исследование.
Некоторые чистящие вещества сами по себе представляют немалый риск для здоровья, однако использование пылесоса, влажной тряпки, веника и даже мытье рук уменьшает уровень ядовитых огнеупорных веществ, которые могут проникать из мебели в наш организм. Эти вещества связаны с нарушениями гормональной системы и бесплодием.
Достаточно регулярно мыть руки, как уровень вредных компонентов уменьшится на 31%. Уборка дома сокращает их количество наполовину, как показало небольшое по объемам исследование ученых из Колумбийского университета.
В США определенные продукты должны обрабатываться огнеупорными компонентами. Однако их использование было запрещено, к примеру, в детских пижамах ещё в 1977 году.
В ходе лабораторных экспериментов доказано, что подобные вещества способны разрушать ДНК. Опасность представляет не только одежда, огнеупорные компоненты используются для защиты мебели от пожаров, особенно старой мебели.
Читайте также: Этот витамин значительно снижает риск ранней смерти
Свои выводы ученые сделали на основе анализов мочи 32 женщин, в каждом из которых были обнаружены следы огнеупорных химических веществ. Затем исследователи проверили, как на показатели этих веществ влияет регулярная уборка помещений и простейшие гигиенические процедуры вроде мытья рук.
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