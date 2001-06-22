Раздел: Медицина
Появились новые методы диагностики диабета
Радиоволны определяют уровень глюкозы.
Канадские ученые разработали технологию, которая сможет определять уровень сахара в крови без уколов. Искусственный интеллект будет обрабатывать информацию о состоянии пациента, собранную с помощью радиоволн.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 360TV.RU.
Диабетики смогут обойтись без ежедневных уколов, благодаря разработкам ученых Университета Ватерлоо. Врачи под руководством профессора Джорджа Шейкера объединили технологии радара и искусственного интеллекта (ИИ) для измерения уровня глюкозы в крови.
Радиоволны определяют уровень глюкозы, а затем пересылают информацию на устройство для анализа. Сейчас она передается на компьютер. Однако цель разработки — сделать мониторинг автономным. Предполагается, что новая система будет работать по принципу трекеров, отслеживающих пульс. Точность уже проведенных испытаний составила 85%, что является «потрясающим результатом», считают исследователи. Они уверены, что технология поможет эффективно бороться с диабетом и врачам, и пациентам.
Я надеюсь, что наше устройство появится на медицинском рынке в течение следующих пяти лет.
Читайте также: Обнаружены новые возможные причины сахарного диабета
Сахарный диабет — хроническое заболевание, вызванное нарушением обмена веществ. Из-за недостаточного количества инсулина — гормона, который вырабатывает поджелудочная железа, происходит резкое повышение уровня сахара в крови. При этом сами клетки страдают от недостатка глюкозы.
Эксперты ВОЗ считают, что сахарный диабет является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инсультов, инфарктов, а также гангрены вплоть до ампутации конечностей. По прогнозам к 2030 году заболевание займет седьмое место среди причин смертности населения Земли.
Канадские ученые разработали технологию, которая сможет определять уровень сахара в крови без уколов. Искусственный интеллект будет обрабатывать информацию о состоянии пациента, собранную с помощью радиоволн.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 360TV.RU.
Диабетики смогут обойтись без ежедневных уколов, благодаря разработкам ученых Университета Ватерлоо. Врачи под руководством профессора Джорджа Шейкера объединили технологии радара и искусственного интеллекта (ИИ) для измерения уровня глюкозы в крови.
Радиоволны определяют уровень глюкозы, а затем пересылают информацию на устройство для анализа. Сейчас она передается на компьютер. Однако цель разработки — сделать мониторинг автономным. Предполагается, что новая система будет работать по принципу трекеров, отслеживающих пульс. Точность уже проведенных испытаний составила 85%, что является «потрясающим результатом», считают исследователи. Они уверены, что технология поможет эффективно бороться с диабетом и врачам, и пациентам.
Я надеюсь, что наше устройство появится на медицинском рынке в течение следующих пяти лет.
Читайте также: Обнаружены новые возможные причины сахарного диабета
Сахарный диабет — хроническое заболевание, вызванное нарушением обмена веществ. Из-за недостаточного количества инсулина — гормона, который вырабатывает поджелудочная железа, происходит резкое повышение уровня сахара в крови. При этом сами клетки страдают от недостатка глюкозы.
Эксперты ВОЗ считают, что сахарный диабет является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инсультов, инфарктов, а также гангрены вплоть до ампутации конечностей. По прогнозам к 2030 году заболевание займет седьмое место среди причин смертности населения Земли.
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