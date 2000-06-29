Раздел: Медицина
Эти признаки помогут определить дефицит кальция в организме
На появление таких симптомов следует обратить внимание.
Для нормальной работы человеку просто необходимы все витамины и минералы. От дефицита тех или иных веществ наше тело начинает болеть и подавать нам сигналы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Это касается и кальция. От его недостатка страдают не только дети или люди пожилого возраста (как принято считать), но и работоспособное население. Кроме того, если в течение жизни вы употребляете недостаточно кальция, то в старости проблемы с костями и суставами вам обеспечены.
Вот эти признаки должны вас насторожить:
Ломкость ногтей, костей и волос. Ногти тонкие и медленно растут, а ушибы и переломы очень легко получить. Волосы тусклые, выпадают и секутся на кончиках
От недостатка кальция сильно портятся зубы. Они хрупкие и чувствительные.
Человек, которому не хватает кальция, нервный и раздраженный. Он быстро утомляется и растерян. Также часто случаются судороги.
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У детей о дефиците кальция говорит их медленный рост.
Для нормальной работы человеку просто необходимы все витамины и минералы. От дефицита тех или иных веществ наше тело начинает болеть и подавать нам сигналы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Это касается и кальция. От его недостатка страдают не только дети или люди пожилого возраста (как принято считать), но и работоспособное население. Кроме того, если в течение жизни вы употребляете недостаточно кальция, то в старости проблемы с костями и суставами вам обеспечены.
Вот эти признаки должны вас насторожить:
Ломкость ногтей, костей и волос. Ногти тонкие и медленно растут, а ушибы и переломы очень легко получить. Волосы тусклые, выпадают и секутся на кончиках
От недостатка кальция сильно портятся зубы. Они хрупкие и чувствительные.
Человек, которому не хватает кальция, нервный и раздраженный. Он быстро утомляется и растерян. Также часто случаются судороги.
Читайте также: Медики объяснили, в каких ситуациях нужно пить меньше воды
У детей о дефиците кальция говорит их медленный рост.
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