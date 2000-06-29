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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали лучшие способы ускорения обмена веществ

Врачи назвали лучшие способы ускорения обмена веществ Улучшение обмена веществ очень полезно для здоровья.

В первую очередь, люди задумываются над ускорением метаболизма, когда хотят похудеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Человеческий организм устроен таким образом — чем меньше его кормят, тем меньше он отдает энергии. Другими словами, голодая, похудеть у вас не получится, так как обмен веществ замедлится.

Диетологи создали целый список способов, с помощью которых можно разогнать метаболизм:

1. Увеличить физические нагрузки и каждый день выполнять какие-то новые упражнения, к которым ваш организм не готов, а значит — он не будет задерживать жидкость и остатки переработанной пищи в себе.

2. Пить больше воды. Известно, что вода обладает свойством очищения, поэтому, когда нужно ускорить обмен веществ, диетологи советуют пить более 2,5 л воды.

3. Есть часто, но небольшими порциями. Нужно заставить свой организм работать постоянно, в таком случае получится за несколько дней разогнать метаболизм, избавиться от запоров и начать терять лишние килограммы.

4. Соблюдать режим дня. Таким образом вы будете тренировать не только самодисциплину, а и кишечник, который со временем привыкнет к тому, что в определенное время он получает пищу для переработки, а потом — обязан избавиться от лишнего.

5. Чаще бывать на свежем воздухе. Кислород, поступающий в кровь, усиливает кровообращение, что важно для обменных процессов. Так что разгонять метаболизм можно, прогуливаясь по парку или по улицам своего города после работы.

6. Посещать баню или сауну 1-2 раза в неделю. Горячий воздух раскрывает поры, через которые выходят токсические вещества и организм таким образом очищается.

7. Налегать на продукты, ускоряющие обмен веществ: грейпфрут, натуральный йогурт и кофе, яблоки, корица, карри, овсяная каша, брокколи, зеленый чай, авокадо, фасоль, миндаль.

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Как мы видим, методы ускорения обмена веществ совсем несложные и доступны каждому, так что все без исключения могут без вреда для здоровья разогнать метаболизм, похудеть, очистить кишечник и почувствовать себя лучше.
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 Теги: метаболизм, ускорение

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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