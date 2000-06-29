Раздел: Медицина
Врачи назвали лучшие способы ускорения обмена веществ
Улучшение обмена веществ очень полезно для здоровья.
В первую очередь, люди задумываются над ускорением метаболизма, когда хотят похудеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Человеческий организм устроен таким образом — чем меньше его кормят, тем меньше он отдает энергии. Другими словами, голодая, похудеть у вас не получится, так как обмен веществ замедлится.
Диетологи создали целый список способов, с помощью которых можно разогнать метаболизм:
1. Увеличить физические нагрузки и каждый день выполнять какие-то новые упражнения, к которым ваш организм не готов, а значит — он не будет задерживать жидкость и остатки переработанной пищи в себе.
2. Пить больше воды. Известно, что вода обладает свойством очищения, поэтому, когда нужно ускорить обмен веществ, диетологи советуют пить более 2,5 л воды.
3. Есть часто, но небольшими порциями. Нужно заставить свой организм работать постоянно, в таком случае получится за несколько дней разогнать метаболизм, избавиться от запоров и начать терять лишние килограммы.
4. Соблюдать режим дня. Таким образом вы будете тренировать не только самодисциплину, а и кишечник, который со временем привыкнет к тому, что в определенное время он получает пищу для переработки, а потом — обязан избавиться от лишнего.
5. Чаще бывать на свежем воздухе. Кислород, поступающий в кровь, усиливает кровообращение, что важно для обменных процессов. Так что разгонять метаболизм можно, прогуливаясь по парку или по улицам своего города после работы.
6. Посещать баню или сауну 1-2 раза в неделю. Горячий воздух раскрывает поры, через которые выходят токсические вещества и организм таким образом очищается.
7. Налегать на продукты, ускоряющие обмен веществ: грейпфрут, натуральный йогурт и кофе, яблоки, корица, карри, овсяная каша, брокколи, зеленый чай, авокадо, фасоль, миндаль.
Читайте также: Эти признаки помогут определить дефицит кальция в организме
Как мы видим, методы ускорения обмена веществ совсем несложные и доступны каждому, так что все без исключения могут без вреда для здоровья разогнать метаболизм, похудеть, очистить кишечник и почувствовать себя лучше.
В первую очередь, люди задумываются над ускорением метаболизма, когда хотят похудеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Человеческий организм устроен таким образом — чем меньше его кормят, тем меньше он отдает энергии. Другими словами, голодая, похудеть у вас не получится, так как обмен веществ замедлится.
Диетологи создали целый список способов, с помощью которых можно разогнать метаболизм:
1. Увеличить физические нагрузки и каждый день выполнять какие-то новые упражнения, к которым ваш организм не готов, а значит — он не будет задерживать жидкость и остатки переработанной пищи в себе.
2. Пить больше воды. Известно, что вода обладает свойством очищения, поэтому, когда нужно ускорить обмен веществ, диетологи советуют пить более 2,5 л воды.
3. Есть часто, но небольшими порциями. Нужно заставить свой организм работать постоянно, в таком случае получится за несколько дней разогнать метаболизм, избавиться от запоров и начать терять лишние килограммы.
4. Соблюдать режим дня. Таким образом вы будете тренировать не только самодисциплину, а и кишечник, который со временем привыкнет к тому, что в определенное время он получает пищу для переработки, а потом — обязан избавиться от лишнего.
5. Чаще бывать на свежем воздухе. Кислород, поступающий в кровь, усиливает кровообращение, что важно для обменных процессов. Так что разгонять метаболизм можно, прогуливаясь по парку или по улицам своего города после работы.
6. Посещать баню или сауну 1-2 раза в неделю. Горячий воздух раскрывает поры, через которые выходят токсические вещества и организм таким образом очищается.
7. Налегать на продукты, ускоряющие обмен веществ: грейпфрут, натуральный йогурт и кофе, яблоки, корица, карри, овсяная каша, брокколи, зеленый чай, авокадо, фасоль, миндаль.
Читайте также: Эти признаки помогут определить дефицит кальция в организме
Как мы видим, методы ускорения обмена веществ совсем несложные и доступны каждому, так что все без исключения могут без вреда для здоровья разогнать метаболизм, похудеть, очистить кишечник и почувствовать себя лучше.
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