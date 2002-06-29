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Раздел: Медицина  
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Ученые назвали неожиданную причину старения

Ученые назвали неожиданную причину старения Исследование провели специалисты из Египта.

По результатам 15−летнего исследования египетские ученые из Каирского университета пришли к выводу, что слишком частое пользование мобильным телефоном может стать причиной преждевременного старения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Профессор биофизики и радиофизики Фадхила Мохаммеда Али с коллегами обнаружили, что электромагнитное излучение вредит кровяным клеткам, и при этом страдают ферменты печени, гланды, мускулы, гормональный баланс, сердце и костный мозг.

Рискуют при этом не только владельцы мобильных телефонов, но и люди, живущие вблизи высоковольтных линий, заводов, радиовещательных башен и подобных сооружений, считают исследователи.

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Безопасное расстояние от них – минимум 20 метров, в некоторых случаях – километр.
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 Теги: старение, причина

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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