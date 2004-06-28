Раздел: Медицина
Медики рассказали, как значительно улучшить качество сна
Простой способ поможет лучше спать
Университет Манчестера рассказал, каким образом минимизировать негативное воздействие синего света экранов мобильных устройств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Как известно, такой свет нарушает цикл бодрствование-сон, пишет BBC. Именно свечение в цветовом диапазоне между зеленым и синим с длиной волны 485 до 500 нанометров препятствует выработке мелатонина, вызывающего сонливость. Организм воспринимает такое свечение как дневной свет и активирует режим бодрствования, сообщает health info со ссылкой на MedDaily.
Известно, что ночной режим большинства современных телефонов позволяет снизить яркость свечения экрана. Однако это одновременно несет с собой изменение цветовой грамм дисплея. Собственно, по этой причине некоторые боятся использовать ночной режим.
Читайте также: Медики рассказали, чем питаться для хорошего сна
Но, согласно последнему исследованию, можно уменьшить свечение, по факту сохранив насыщенность и яркость цветов. Как показали эксперименты, реально трудно заметить изменения в интенсивности зелено-голубого свечения, если уменьшить интенсивность подсветки. Зато при сниженной интенсивности человек быстрее заснет.
Университет Манчестера рассказал, каким образом минимизировать негативное воздействие синего света экранов мобильных устройств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Как известно, такой свет нарушает цикл бодрствование-сон, пишет BBC. Именно свечение в цветовом диапазоне между зеленым и синим с длиной волны 485 до 500 нанометров препятствует выработке мелатонина, вызывающего сонливость. Организм воспринимает такое свечение как дневной свет и активирует режим бодрствования, сообщает health info со ссылкой на MedDaily.
Известно, что ночной режим большинства современных телефонов позволяет снизить яркость свечения экрана. Однако это одновременно несет с собой изменение цветовой грамм дисплея. Собственно, по этой причине некоторые боятся использовать ночной режим.
Читайте также: Медики рассказали, чем питаться для хорошего сна
Но, согласно последнему исследованию, можно уменьшить свечение, по факту сохранив насыщенность и яркость цветов. Как показали эксперименты, реально трудно заметить изменения в интенсивности зелено-голубого свечения, если уменьшить интенсивность подсветки. Зато при сниженной интенсивности человек быстрее заснет.
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