Медики рассказали, как значительно улучшить качество сна

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В современных условиях человек проводит большое количество времени в окружении разнообразных источников искусственного освещения.

Ученые пришли к выводу, что голубой свет может избавить от усталости и положительно повлиять на организм в целом. Воздействие коротких волн синего света моментально повышает бдительность и производительность работы, рассказывает Zee News.