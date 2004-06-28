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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, что влияет на вес человека

Медики рассказали, что влияет на вес человекаКакие гормоны влияют на вес человека

Гормональная активность является важным фактором в физическом и психическом здоровье каждого человека. Гормоны влияют на вес человека, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Кортизол – гормон стресса, который вырабатывается надпочечниками и активизируется при внешней угрозе.

Он способен ускорить сердцебиение и повысить артериальное давление.

Когда человек наелся, то гормон лептин сообщает телу, что пора остановиться. Когда человек употребляет много сладостей или переработанной пищи, то этот гормон перестает сообщать тило.Лептин влияет на репродуктивную функцию организма и даже на вероятность забеременеть.

Гормон мелатонин вырабатывается шишковидным телом. Он помогает человеку уснуть и поддерживать стабильный режим сна. Уровень мелатонина повышается к вечеру, а утром он снижается. Отсутствие этого гормона у человека может быть результатом набора лишнего веса.

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От уровня эстрогена, который производят яичники, зависит состояние жировой ткани и другие факторы. Соответственно, чем больше вес человека – тем больше проблем с щитовидной железой. Когда уровень эстрогена завышен, то человек становится более устойчивым к инсулину, а это способствует набору веса.
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 Теги: гормоны, вес

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Сегодня, 12:39 » Автор: Татьяна Ларина
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