Раздел: Медицина
Медики рассказали, что влияет на вес человека
Какие гормоны влияют на вес человека
Гормональная активность является важным фактором в физическом и психическом здоровье каждого человека. Гормоны влияют на вес человека, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Кортизол – гормон стресса, который вырабатывается надпочечниками и активизируется при внешней угрозе.
Он способен ускорить сердцебиение и повысить артериальное давление.
Когда человек наелся, то гормон лептин сообщает телу, что пора остановиться. Когда человек употребляет много сладостей или переработанной пищи, то этот гормон перестает сообщать тило.Лептин влияет на репродуктивную функцию организма и даже на вероятность забеременеть.
Гормон мелатонин вырабатывается шишковидным телом. Он помогает человеку уснуть и поддерживать стабильный режим сна. Уровень мелатонина повышается к вечеру, а утром он снижается. Отсутствие этого гормона у человека может быть результатом набора лишнего веса.
Читайте также: Медики рассказали, как отпуск влияет на организм
От уровня эстрогена, который производят яичники, зависит состояние жировой ткани и другие факторы. Соответственно, чем больше вес человека – тем больше проблем с щитовидной железой. Когда уровень эстрогена завышен, то человек становится более устойчивым к инсулину, а это способствует набору веса.
Гормональная активность является важным фактором в физическом и психическом здоровье каждого человека. Гормоны влияют на вес человека, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Кортизол – гормон стресса, который вырабатывается надпочечниками и активизируется при внешней угрозе.
Он способен ускорить сердцебиение и повысить артериальное давление.
Когда человек наелся, то гормон лептин сообщает телу, что пора остановиться. Когда человек употребляет много сладостей или переработанной пищи, то этот гормон перестает сообщать тило.Лептин влияет на репродуктивную функцию организма и даже на вероятность забеременеть.
Гормон мелатонин вырабатывается шишковидным телом. Он помогает человеку уснуть и поддерживать стабильный режим сна. Уровень мелатонина повышается к вечеру, а утром он снижается. Отсутствие этого гормона у человека может быть результатом набора лишнего веса.
Читайте также: Медики рассказали, как отпуск влияет на организм
От уровня эстрогена, который производят яичники, зависит состояние жировой ткани и другие факторы. Соответственно, чем больше вес человека – тем больше проблем с щитовидной железой. Когда уровень эстрогена завышен, то человек становится более устойчивым к инсулину, а это способствует набору веса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
522
0
Также советуем посмотреть
- Илон Маск угодил в забавный скандал
- Сварливая канадка нашла смешной повод вызвать службу спасения
- Свежие карикатуры на ЧМ-2018
- Сутки в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- Россиян не на шутку перепугало «ядерное» облако
- Сеть насмешило письмо фаната «русского мира» с ошибками
- Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
- Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
- Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов
- Прикольные животные, которым плевать на правила и приличия
- В Украине оценили вероятность атаки с моря и воздуха
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
Оставьте свой комментарий