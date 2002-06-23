Раздел: Медицина
Медики рассказали, чем можно заразиться в общественном туалете
Не забывайте также тщательно мыть руки после использования туалета.
Профессор Университета Лейчестера Примроуз Фристоун провела много лет за изучением стула человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Она поведала, насколько велика опасность заражения при посещении общественных туалетов. Большинство из нас переносит приблизительно по килограмму бактерий. Больше их часть содержится именно в кишечнике, где помимо бактерий также проживают грибки, плесень, вирусы, а порой, и паразиты.
Исследования показывают, что микробы из кишечника заполняют стул приблизительно на 25-50%. В стуле человека огромное разнообразие патогенов, которые могут передаваться между людьми. Среди них бактерии Campylobacter, Enterococcus, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus и Yersinia, а также норовирусы, ротавирусы, гепатиты А и Е.
Но всё-таки вероятность заразиться какой-либо опасной инфекцией от стульчика в туалете очень низка, так как большинство кишечных болезней требует передачи с рук в рот. А значит, речь идет о бактериальном заражении рук, пищи и поверхностей. Кожа человека также покрыта слоем бактерий и грибков, который является высокоэффективным защитным полем. Нас оберегает иммунная система, обеспечивающая надежную защиту от грязных патогенов. Поэтому нет никакой нужды носить стульчак с собой или бояться приседать на такое сидение.
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Защитные системы человеческого организма позволяют нам встречать вызовы, которые бросает посещение общественных туалетов. Также, поскольку такие заражения всё-таки возможно, в большинстве подобных мест проводится регулярная противобактериальная чистка. Но если вы всё-таки опасаетесь чего-то подобного, можно брать с собой специальные антисептические салфетки и протирать ими стульчак перед тем, как его использовать. Не забывайте также тщательно мыть руки после использования туалета.
Профессор Университета Лейчестера Примроуз Фристоун провела много лет за изучением стула человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Она поведала, насколько велика опасность заражения при посещении общественных туалетов. Большинство из нас переносит приблизительно по килограмму бактерий. Больше их часть содержится именно в кишечнике, где помимо бактерий также проживают грибки, плесень, вирусы, а порой, и паразиты.
Исследования показывают, что микробы из кишечника заполняют стул приблизительно на 25-50%. В стуле человека огромное разнообразие патогенов, которые могут передаваться между людьми. Среди них бактерии Campylobacter, Enterococcus, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus и Yersinia, а также норовирусы, ротавирусы, гепатиты А и Е.
Но всё-таки вероятность заразиться какой-либо опасной инфекцией от стульчика в туалете очень низка, так как большинство кишечных болезней требует передачи с рук в рот. А значит, речь идет о бактериальном заражении рук, пищи и поверхностей. Кожа человека также покрыта слоем бактерий и грибков, который является высокоэффективным защитным полем. Нас оберегает иммунная система, обеспечивающая надежную защиту от грязных патогенов. Поэтому нет никакой нужды носить стульчак с собой или бояться приседать на такое сидение.
Читайте также: Медики рассказали, насколько опасны унитазы в общественных местах
Защитные системы человеческого организма позволяют нам встречать вызовы, которые бросает посещение общественных туалетов. Также, поскольку такие заражения всё-таки возможно, в большинстве подобных мест проводится регулярная противобактериальная чистка. Но если вы всё-таки опасаетесь чего-то подобного, можно брать с собой специальные антисептические салфетки и протирать ими стульчак перед тем, как его использовать. Не забывайте также тщательно мыть руки после использования туалета.
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