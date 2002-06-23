Раздел: Медицина
Ученые назвали самое полезное для здоровья масло
Такие люди смогут жить гораздо дольше.
По мнению американских экспертов, ежедневное употребление всего одной столовой ложки оливкового масла может помочь людям жить дольше.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Оливковое масло, являющееся ключевым компонентом здоровой средиземноморской диеты, уже давно считается полезным для здоровья. Специалисты провели обзор существующих многолетних исследований и пришли к выводу, что данный продукт содержит антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить или замедлить рост рака, а также снизить риск возникновения сердечных приступов и инсультов, которые уносят больше всего жизней во всем в мире. Эксперты говорят, что включение оливкового масла в рацион также может улучшить когнитивные функции и снизить вредное воздействие холестерина, артериального давления и связанных с возрастом заболеваний.
Так как оливковое масло содержит большое количество калорий – около 100 калорий на столовую ложку – его следует употреблять в умеренных количествах. Специалисты предлагают обогащать свой рацион питания одной столовой ложкой масла в день. Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров оливковое масло помогает снизить уровень холестерина и сократить риск возникновения риск сердечных приступов и инсультов. Масло также содержит много витамина Е, который поддерживает здоровье кожи и глаз и укрепляет иммунную систему.
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Обзор исследований показал, что люди с самым высоким потреблением оливкового масла на 34% менее склонны к возникновению рака любого типа. Пока специалисты не могут точно сказать, благодаря чему возможен данный эффект, но лабораторные испытания показывают, что полифенолы, содержащиеся в оливковом масле, могут помочь предотвратить развитие и прогрессирование рака.
По мнению американских экспертов, ежедневное употребление всего одной столовой ложки оливкового масла может помочь людям жить дольше.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Оливковое масло, являющееся ключевым компонентом здоровой средиземноморской диеты, уже давно считается полезным для здоровья. Специалисты провели обзор существующих многолетних исследований и пришли к выводу, что данный продукт содержит антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить или замедлить рост рака, а также снизить риск возникновения сердечных приступов и инсультов, которые уносят больше всего жизней во всем в мире. Эксперты говорят, что включение оливкового масла в рацион также может улучшить когнитивные функции и снизить вредное воздействие холестерина, артериального давления и связанных с возрастом заболеваний.
Так как оливковое масло содержит большое количество калорий – около 100 калорий на столовую ложку – его следует употреблять в умеренных количествах. Специалисты предлагают обогащать свой рацион питания одной столовой ложкой масла в день. Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров оливковое масло помогает снизить уровень холестерина и сократить риск возникновения риск сердечных приступов и инсультов. Масло также содержит много витамина Е, который поддерживает здоровье кожи и глаз и укрепляет иммунную систему.
Читайте также: Врачи назвали самое полезное лакомство для здоровья сердца
Обзор исследований показал, что люди с самым высоким потреблением оливкового масла на 34% менее склонны к возникновению рака любого типа. Пока специалисты не могут точно сказать, благодаря чему возможен данный эффект, но лабораторные испытания показывают, что полифенолы, содержащиеся в оливковом масле, могут помочь предотвратить развитие и прогрессирование рака.
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