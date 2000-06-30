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Врачи рассказали, от каких продуктов появляется целлюлит

Врачи рассказали, от каких продуктов появляется целлюлит

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Названы продукты, провоцирующие появление целлюлита Кроме косметических процедур, чтобы избавиться от целлюлита стоит пересмотреть свой рацион.