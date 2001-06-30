Раздел: Медицина
Эксперт объяснил, какие способы борьбы с морщинами на самом деле бесполезны
Врач рассказал о популярных заблуждениях, которым верят люди.
Известный пластический хирург Эдгар Каминский развенчал популярный миф о борьбе с морщинами. Детально об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«О косметологах-инопланетянах и главной причине морщин на лице — самообмане. Читайте о вашем пути к неудовлетворенности. Вчера женщина старше 50-ти, указывая пальцем на морщины на лбу, спрашивает меня, как их можно убрать. На последних этажах успеваю объяснить, что уже никак…» — написал он.
Врач отметил, что в реальной жизни добиться того, что показывают в рекламе, — невозможно. Он считает, что в ближайшие лет 10 точно не изобретут инъекции, убирающие морщины в зрелом возрасте.
«Я думаю, это вообще никогда не случится, ведь финансово выгодней продавать миллионными тиражами кремы, сыворотки, скрабы и патчи», — высказался пластический хирург.
Каминский подчеркнул, что для сохранения молодости, нужно думать вперед на 5-10 лет. По его словам, люди начинают замечать изменения во внешности ближе к 35 годам и сразу идут к косметологам, хотя до этого годами ели вредную пищу, курили и употребляли алкоголь.
Косметологи, в свою очередь, часто зарабатывают на таких клиентах, а не оказывают помощь.
Читайте также: Медики поделились советами, помогающими пережить жару
Врач добавил, что заботиться о внешности стоит начинать с 20-25 лет, независимо от генетики или образа жизни. Именно тогда необходимо прибегнуть к уколам ботулоксина и гиалуроновой кислоты.
Известный пластический хирург Эдгар Каминский развенчал популярный миф о борьбе с морщинами. Детально об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«О косметологах-инопланетянах и главной причине морщин на лице — самообмане. Читайте о вашем пути к неудовлетворенности. Вчера женщина старше 50-ти, указывая пальцем на морщины на лбу, спрашивает меня, как их можно убрать. На последних этажах успеваю объяснить, что уже никак…» — написал он.
Врач отметил, что в реальной жизни добиться того, что показывают в рекламе, — невозможно. Он считает, что в ближайшие лет 10 точно не изобретут инъекции, убирающие морщины в зрелом возрасте.
«Я думаю, это вообще никогда не случится, ведь финансово выгодней продавать миллионными тиражами кремы, сыворотки, скрабы и патчи», — высказался пластический хирург.
Каминский подчеркнул, что для сохранения молодости, нужно думать вперед на 5-10 лет. По его словам, люди начинают замечать изменения во внешности ближе к 35 годам и сразу идут к косметологам, хотя до этого годами ели вредную пищу, курили и употребляли алкоголь.
Косметологи, в свою очередь, часто зарабатывают на таких клиентах, а не оказывают помощь.
Читайте также: Медики поделились советами, помогающими пережить жару
Врач добавил, что заботиться о внешности стоит начинать с 20-25 лет, независимо от генетики или образа жизни. Именно тогда необходимо прибегнуть к уколам ботулоксина и гиалуроновой кислоты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
146
0
Также советуем посмотреть
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
- В Эквадоре пчелы внесли «коррективы» в футбольный матч
- В Сети отыскали девушку из самого популярного мема года
- Футболист стал звездой Twitter, отправив себя в нокдаун
- Российских школьников еще раз наградили украинскими грамотами
- Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
- В Сети подняли на смех новый пропагандистский плакат боевиков
- Илон Маск угодил в забавный скандал
- Сварливая канадка нашла смешной повод вызвать службу спасения
- Свежие карикатуры на ЧМ-2018
- Сутки в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- Россиян не на шутку перепугало «ядерное» облако
- Сеть насмешило письмо фаната «русского мира» с ошибками
- Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
- Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
- Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов
- Прикольные животные, которым плевать на правила и приличия
- В Украине оценили вероятность атаки с моря и воздуха
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
Оставьте свой комментарий