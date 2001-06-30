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Раздел: Медицина  
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Эксперт объяснил, какие способы борьбы с морщинами на самом деле бесполезны

Эксперт объяснил, какие способы борьбы с морщинами на самом деле бесполезны Врач рассказал о популярных заблуждениях, которым верят люди.

Известный пластический хирург Эдгар Каминский развенчал популярный миф о борьбе с морщинами. Детально об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«О косметологах-инопланетянах и главной причине морщин на лице — самообмане. Читайте о вашем пути к неудовлетворенности. Вчера женщина старше 50-ти, указывая пальцем на морщины на лбу, спрашивает меня, как их можно убрать. На последних этажах успеваю объяснить, что уже никак…» — написал он.

Врач отметил, что в реальной жизни добиться того, что показывают в рекламе, — невозможно. Он считает, что в ближайшие лет 10 точно не изобретут инъекции, убирающие морщины в зрелом возрасте.

«Я думаю, это вообще никогда не случится, ведь финансово выгодней продавать миллионными тиражами кремы, сыворотки, скрабы и патчи», — высказался пластический хирург.

Каминский подчеркнул, что для сохранения молодости, нужно думать вперед на 5-10 лет. По его словам, люди начинают замечать изменения во внешности ближе к 35 годам и сразу идут к косметологам, хотя до этого годами ели вредную пищу, курили и употребляли алкоголь.

Косметологи, в свою очередь, часто зарабатывают на таких клиентах, а не оказывают помощь.

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Врач добавил, что заботиться о внешности стоит начинать с 20-25 лет, независимо от генетики или образа жизни. Именно тогда необходимо прибегнуть к уколам ботулоксина и гиалуроновой кислоты.
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 Теги: морщины, кожа, молодость

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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