Раздел: Медицина
Названы главные факторы, снижающие мужское либидо
Проблемы с потенцией могут возникнуть от обычных продуктов и ситуаций.
Курение также считается главным врагом мужского здоровья. Согласно статистическим данным, 90% мужчин, у которых проблемы с эрекцией, являются курильщиками. А все из-за того, что табак провоцирует спазмы сосудов по всему телу, в том числе, и в половом органе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Кофе влияет на организм мужчины так же, как и курение – сосуды начинают сужаться, мешая эрекции.
Тяжелая пища с большим количеством жиров дает организму много холестерина, из-за этого возникают проблемы с метаболизмом, ишемические заболевания и эректильная дисфункция.
Лучше отдавайте предпочтение свежим овощам и фруктам, перцу чили, чесноку, зелени, орехам и морепродуктам, красной рыбе. Эти продукты содержат микроэлементы, которые будут поддерживать сосуды в хорошем состоянии и способствовать сексуальному возбуждению.
Дрожжи и сахар подавляют эрекцию, поэтому специалисты рекомендуют мужчинам ограничить потребление хлеба. Если без хлеба никак – ешьте изделия из ржаной муки.
Не стоит перед сексом пить лекарства – они тоже плохо влияют на либидо. В частности, это касается препаратов от давления и седативных препаратов. Анаболические средства вредны для организма в особенно плохо влияют на сексуальное желание.
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Затяжные стрессы, конфликты, переживания стимулируют в организме образование кортизола (гормона стресса). Это приводит к набору лишнего веса и угнетению эрекции.
Курение также считается главным врагом мужского здоровья. Согласно статистическим данным, 90% мужчин, у которых проблемы с эрекцией, являются курильщиками. А все из-за того, что табак провоцирует спазмы сосудов по всему телу, в том числе, и в половом органе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Кофе влияет на организм мужчины так же, как и курение – сосуды начинают сужаться, мешая эрекции.
Тяжелая пища с большим количеством жиров дает организму много холестерина, из-за этого возникают проблемы с метаболизмом, ишемические заболевания и эректильная дисфункция.
Лучше отдавайте предпочтение свежим овощам и фруктам, перцу чили, чесноку, зелени, орехам и морепродуктам, красной рыбе. Эти продукты содержат микроэлементы, которые будут поддерживать сосуды в хорошем состоянии и способствовать сексуальному возбуждению.
Дрожжи и сахар подавляют эрекцию, поэтому специалисты рекомендуют мужчинам ограничить потребление хлеба. Если без хлеба никак – ешьте изделия из ржаной муки.
Не стоит перед сексом пить лекарства – они тоже плохо влияют на либидо. В частности, это касается препаратов от давления и седативных препаратов. Анаболические средства вредны для организма в особенно плохо влияют на сексуальное желание.
Читайте также: Врачи рассказали, от каких продуктов появляется целлюлит
Затяжные стрессы, конфликты, переживания стимулируют в организме образование кортизола (гормона стресса). Это приводит к набору лишнего веса и угнетению эрекции.
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