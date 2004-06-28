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Раздел: Медицина  
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Диетологи рассказали, какая пища вызывает голод, а не подавляет его

Диетологи рассказали, какая пища вызывает голод, а не подавляет его При наличии лишнего веса от этих продуктов лучше отказаться.

Существуют продукты, которые, напротив, насыщают минимально, но провоцируют еще более сильное чувство голода через 20-30 минут, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Оказывается, некоторые продукты, которые мы едим, чтобы утолить голод, работают с точностью до наоборот.

Дело в том, что такой перекус только «раздувает аппетит».

Итак, если вы не хотите переедать, вам лучше избегать следующих продуктов.

Чипсы, крекеры и хлеб
Рафинированные углеводы резко повышают уровень сахара в крови, поэтому тогда выделяются большое количество инсулина. Инсулин забирает энергию на так называемое «хранение», следовательно, человек продолжает испытывать голод. Именно поэтому, например, в ресторанах на столах ставят бесплатный хлеб, а в барах – снеки.

Сладости
Еда успокаивает участки мозга (таламус и гипоталамус), которые управляют процессом потребления пищи. Но потребляя сладости, эти области остаются активными. Мозг дальше посылает сигналы, что желудок пуст и требует пищи.

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Продукты с низким содержанием жира
Во время жевания желудок начинает работать активнее и выделяются пищеварительные соки. Поэтому, когда вы потребляете обезжирену пищу, то желудок быстро переваривает потребленное и требует еще.
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 Теги: голод, продукты

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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