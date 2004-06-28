Раздел: Медицина
Медики рассказали, кому нельзя есть малину
В малине много пользы, но есть и опасность.
Ученые не перестают повторять, что у человека, который следит за своим здоровьем, ягоды должны присутствовать в рационе ежедневно, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Малина одна из самых нежных ягод летнего сезона. Кажется, что ее можно съесть огромное количество, ведь в ней содержится столько полезных свойств.
Однако и о противопоказаниях забывать не стоит.
Существует ряд проблем, при которых полезная ягода превращается в «злостного нарушителя» здоровья.
Эта ягода способна вызвать кожную аллергическую реакцию, особенно если ее употреблять в больших количествах. Не рекомендуют есть малину при гастрите, язве, а также людям, которые имеют проблемы с кишечно-желудочным трактом. Все потому, что малина может спровоцировать обострение заболеваний.
Людям с нарушением работы почек не нужно употреблять эту ягоду. Из-за того, что малина обладает мочегонным эффектом, она создаст дополнительную нагрузку на почки.
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Малину нельзя есть при бронхиальной астме и при наличии полипов в носу.
Ученые не перестают повторять, что у человека, который следит за своим здоровьем, ягоды должны присутствовать в рационе ежедневно, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Малина одна из самых нежных ягод летнего сезона. Кажется, что ее можно съесть огромное количество, ведь в ней содержится столько полезных свойств.
Однако и о противопоказаниях забывать не стоит.
Существует ряд проблем, при которых полезная ягода превращается в «злостного нарушителя» здоровья.
Эта ягода способна вызвать кожную аллергическую реакцию, особенно если ее употреблять в больших количествах. Не рекомендуют есть малину при гастрите, язве, а также людям, которые имеют проблемы с кишечно-желудочным трактом. Все потому, что малина может спровоцировать обострение заболеваний.
Людям с нарушением работы почек не нужно употреблять эту ягоду. Из-за того, что малина обладает мочегонным эффектом, она создаст дополнительную нагрузку на почки.
Читайте также: Медики рассказали, кому нельзя есть сало
Малину нельзя есть при бронхиальной астме и при наличии полипов в носу.
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