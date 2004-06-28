Раздел: Медицина
Почему медики запрещают смешивать огурцы и помидоры
Самое популярное сочетание оказалось опасным для здоровья.
Когда речь идет о салате, на ум приходят тысячи комбинаций. Люди по всему миру едят различные виды салатов, но, существуют определенные ингредиенты, которые лучше не смешивать., информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua.
Вы удивитесь, но самое популярное сочетание овощей, помидоры и огурцы, на самом деле может быть потенциально опасно для организма. Думали, что с овощами точно нельзя прогадать? Ученые доказали обратное.
Почему нельзя сочетать огурцы и помидоры в салате?
Главная причина, по которой врачи запрещают это делать, это то, что эти овощи имеют разное время переваривания и усвоения.
По Аюрведической медицине, при сочетании продуктов, нужно хорошо знать время, через которое они усваиваются, иначе один продукт переварится быстрее, а другой - останется в желудке, что может нанести ущерб для здоровья и тела.
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Более того, если сочетать подобную пищу, может замедлится процесс поглощения полезных веществ, а также сахаров. Таким образом, потребление продуктов в определенном сочетании не даст вам получить от них всю возможную пользу. Более того, вы будете чувствовать вздутие живота, тошноту, потливость и проблемы с пищеварением.
Когда речь идет о салате, на ум приходят тысячи комбинаций. Люди по всему миру едят различные виды салатов, но, существуют определенные ингредиенты, которые лучше не смешивать., информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Znaj.ua.
Вы удивитесь, но самое популярное сочетание овощей, помидоры и огурцы, на самом деле может быть потенциально опасно для организма. Думали, что с овощами точно нельзя прогадать? Ученые доказали обратное.
Почему нельзя сочетать огурцы и помидоры в салате?
Главная причина, по которой врачи запрещают это делать, это то, что эти овощи имеют разное время переваривания и усвоения.
По Аюрведической медицине, при сочетании продуктов, нужно хорошо знать время, через которое они усваиваются, иначе один продукт переварится быстрее, а другой - останется в желудке, что может нанести ущерб для здоровья и тела.
Читайте также: Медики объяснили, почему опасно есть свежие овощи в апреле
Более того, если сочетать подобную пищу, может замедлится процесс поглощения полезных веществ, а также сахаров. Таким образом, потребление продуктов в определенном сочетании не даст вам получить от них всю возможную пользу. Более того, вы будете чувствовать вздутие живота, тошноту, потливость и проблемы с пищеварением.
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