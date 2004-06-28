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Раздел: Медицина  
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Ученые подсказали, как похудеть и избавиться от гипертонии

Ученые подсказали, как похудеть и избавиться от гипертонииЕжедневное временное голодание эффективно помогает похудеть и уменьшить повышенное кровяное давление.

Учеными впервые была оценена эффективность такого вида голодания, предусматривающего отказ от еды на несколько часов в день, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТонеТо.

Исследователями был проведен эксперимент: в течение 12 недель добровольцы с лишним весом употребляли пищу только в течение 8 часов день, оставшиеся 16 часов - лишь пили воду. В результате участники сумели потерять в среднем порядка 2,6% своего веса (3 килограмма), а показатели их систолического давления снизились на 7 мм ртутного столба.

Данный опыт продемонстрировал: для эффекта похудения не нужно подсчитывать калории, достаточно лишь следовать принципу 16-часового голодания.

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«Голодание в течение ограниченного времени помогает не только сбросить вес и улучшить работу сердечно-сосудистой системы», - резюмировали в итоге авторы проекта.
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 Теги: ученые, голодание, гипертония

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Сегодня, 15:41 » Автор: Ульяна Воликовская
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