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Раздел: Медицина  
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Названа одна из главных причин диабета

Названа одна из главных причин диабетаУченые объединили результаты наблюдений за здоровьем диабетиков и здоровых людей.

Стремительный рост числа диабетиков во всех странах мира может быть связан не только с эпидемией ожирения, но и с загрязнением воздуха, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале Lancet Planetary Health.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

"Наше исследование показывает, что связь между уровнем загрязнения воздуха и частотой развития диабета существует во всех странах мира. Число диабетиков начинает расти даже при минимальном уровне загрязнения воздуха, которое считается приемлемым ВОЗ. Все это указывает на то, что эти стандарты нужно менять", — заявил Зияд Аль-Али (Ziyad Al-Ali) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).
По официальной статистике, сегодня около 3,7 миллиона россиян страдают сахарным диабетом. Эксперты Международной диабетической федерации предполагают, что их число может превышать 12,7 миллиона. В Соединенных Штатах число диабетиков превышает 30 миллионов, а в мире в целом – 420 миллионов человек.

Недавно китайские медики решили оценить, как распространение диабета влияет на продолжительность жизни китайцев, и пришли к выводу, что приобретение этой болезни сокращает типичные сроки жизни на девять лет, а их американские коллеги выяснили, что диабет сегодня связывается примерно с 12% смертей в США.

Как отмечают Аль-Али и его коллеги, сегодня большинство медиков считает, что число диабетиков начало стремительно расти в мире из-за развития эпидемии ожирения, охватившей не только развитые, но и многие развивающиеся страны, в том числе и сам Китай.

С другой стороны, как заметили уже сами ученые, эпидемии диабета возникли и в тех странах, где пока нет проблем с ожирением – к примеру, в Афганистане, Папуа-Новой Гвинее или в некоторых странах Африки. Пытаясь понять, с чем это может быть связано, ученые проанализировали все возможные различия между государствами с большим и малым числом диабетиков.

Анализируя эти данные, медики заметили, что все страны, охваченные "эпидемией" диабета, объединяла одна проблема – высокий уровень загрязнения воздуха. Обнаружив подобную зависимость, Аль-Али и его коллеги попытались оценить то, как много людей заполучили диабет из-за выхлопов автомобилей и выбросов промышленных предприятий.

Для этого ученые объединили результаты наблюдений за здоровьем диабетиков и здоровых людей в США и в некоторых других странах мира, и наложили эти данные на карты загрязнения воздуха, подготовленные спутниками НАСА и наземными метеорологическими станциями.

Как показали эти расчеты, риск заполучить диабет начинает расти даже при относительно низких концентрациях аэрозолей и вредных веществ воздухе, превышающих 2,4 микрограмма на кубический метр. К примеру, люди, живущие при загрязнении в 10 микрограмм на кубический метр, на 21% чаще страдают от диабета, чем обитатели более благополучных регионов.

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В целом, отравление воздуха, по словам медиков, каждый год повышает число диабетиков на 3,2 миллиона, что составляет примерно 14% от общего числа подобных диагнозов. В будущем, если объемы промышленных и автомобильных выбросов продолжат расти, "вклад" загрязнения воздуха в развитие эпидемии диабета будет только расти.
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 Теги: диабет, причина, Ученые

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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