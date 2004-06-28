Медики рассказали, как улучшить состояние сердца без лекарств

Похожие новости по теме

Эффект от этой методики длится несколько дней.

Исследования показали, что уровень раздражительности станет гораздо меньше всего после 10 дней медитаций. Тяжелые посттравматические стрессовые расстройства можно вылечить за десять дней, пишет The Times of India.