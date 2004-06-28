Раздел: Медицина
Медики рассказали, как улучшить состояние сердца без лекарств
Медитация снижала количество маркеров механического стресса.
Ученые заявили о том, что проблемы с сердцем и другими органами усугубляются из-за испытываемого человеком чувства повышенной тревожности и стресса. Справиться с этим без применения медикаментов эффективнее всего помогает практика медитаций, считают специалисты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Стресс и беспокойство губительный для миокарда тем, что увеличивают интенсивность воспалительных процессов в организме. Сотрудники Технологического университета Мичигана представили на заседании Американского психологического сообщества обнаруженные данные о том, что всего час медитативной практики приводит к улучшению самочувствия.
«За один сеанс медитации в течение часа можно добиться уменьшения уровня тревожности и стресса, опасного для целостности сердца», - отметили авторы проекта.
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В ходе эксперимента медитация, которой по заданию ученых должны были заниматься испытуемые, снижала количество маркеров механического стресса в артериях, головном мозгу и почках, что в свою очередь позволяло избежать развития артериальной гипертензии.
«Медитация – это первое средство защиты от тревоги и депрессии», - резюмировали в итоге исследователи.
Ученые заявили о том, что проблемы с сердцем и другими органами усугубляются из-за испытываемого человеком чувства повышенной тревожности и стресса. Справиться с этим без применения медикаментов эффективнее всего помогает практика медитаций, считают специалисты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Стресс и беспокойство губительный для миокарда тем, что увеличивают интенсивность воспалительных процессов в организме. Сотрудники Технологического университета Мичигана представили на заседании Американского психологического сообщества обнаруженные данные о том, что всего час медитативной практики приводит к улучшению самочувствия.
«За один сеанс медитации в течение часа можно добиться уменьшения уровня тревожности и стресса, опасного для целостности сердца», - отметили авторы проекта.
Читайте также: Врачи рассказали, как улучшить зрение без лекарств
В ходе эксперимента медитация, которой по заданию ученых должны были заниматься испытуемые, снижала количество маркеров механического стресса в артериях, головном мозгу и почках, что в свою очередь позволяло избежать развития артериальной гипертензии.
«Медитация – это первое средство защиты от тревоги и депрессии», - резюмировали в итоге исследователи.
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