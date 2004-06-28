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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как улучшить состояние сердца без лекарств

Медики рассказали, как улучшить состояние сердца без лекарствМедитация снижала количество маркеров механического стресса.

Ученые заявили о том, что проблемы с сердцем и другими органами усугубляются из-за испытываемого человеком чувства повышенной тревожности и стресса. Справиться с этим без применения медикаментов эффективнее всего помогает практика медитаций, считают специалисты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Стресс и беспокойство губительный для миокарда тем, что увеличивают интенсивность воспалительных процессов в организме. Сотрудники Технологического университета Мичигана представили на заседании Американского психологического сообщества обнаруженные данные о том, что всего час медитативной практики приводит к улучшению самочувствия.

«За один сеанс медитации в течение часа можно добиться уменьшения уровня тревожности и стресса, опасного для целостности сердца», - отметили авторы проекта.

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В ходе эксперимента медитация, которой по заданию ученых должны были заниматься испытуемые, снижала количество маркеров механического стресса в артериях, головном мозгу и почках, что в свою очередь позволяло избежать развития артериальной гипертензии.

«Медитация – это первое средство защиты от тревоги и депрессии», - резюмировали в итоге исследователи.
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 Теги: Медики, сердце, лекарства

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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