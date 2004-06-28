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Раздел: Медицина  
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Медики развенчали главные мифы о загаре

Медики развенчали главные мифы о загареЛучи солнца способствуют переменам в клетках.

Специалисты признают, что ультрафиолет в умеренных количествах полезен для здоровья.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

По словам ученых, без солнечных лучей человеческий организм не может получить ценный для него витамин D сполна, в нужной для цветущего здоровья мере. Научные данные говорят о том, что ультрафиолет улучшает состояние при желтухе, рахите, псориазе и экземе.
Тем не менее, ученые констатируют: безопасного загара не существует!

Если человек не просто принимает солнечные ванны, а намеренно загорает, для него неизменно повышается риск появления рака кожи – глубокое и длительное воздействие солнца деструктивно для ДНК человека. Прежде всего, при этом страдают меланоциты (клетки кожи), способные преобразовываться в злокачественные клетки и формировать раковые опухоли в связи с повреждениями из-за сверхдозы ультрафиолета.

Кроме того, лучи солнца способствуют переменам в клетках, провоцирующим их преждевременное старение.

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Страдают от вредного ультрафиолета, если его воздействие избыточно, иммунная система организма, органы зрения. У каждого пятого человека катаракта вызвана негативным влиянием солнца, отметили научные специалисты.

Особенно опасен, по их словам, загар тем, у кого от природы светлая кожа, а также много родинок и веснушек. При этом врачи добавили: еще больше вреда чем солнце наносит солярий, ведь его излучение направлено прямо на кожу.
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 Теги: Медики, загар, мифы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
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