Раздел: Медицина
Медики развенчали главные мифы о загаре
Лучи солнца способствуют переменам в клетках.
Специалисты признают, что ультрафиолет в умеренных количествах полезен для здоровья.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
По словам ученых, без солнечных лучей человеческий организм не может получить ценный для него витамин D сполна, в нужной для цветущего здоровья мере. Научные данные говорят о том, что ультрафиолет улучшает состояние при желтухе, рахите, псориазе и экземе.
Тем не менее, ученые констатируют: безопасного загара не существует!
Если человек не просто принимает солнечные ванны, а намеренно загорает, для него неизменно повышается риск появления рака кожи – глубокое и длительное воздействие солнца деструктивно для ДНК человека. Прежде всего, при этом страдают меланоциты (клетки кожи), способные преобразовываться в злокачественные клетки и формировать раковые опухоли в связи с повреждениями из-за сверхдозы ультрафиолета.
Кроме того, лучи солнца способствуют переменам в клетках, провоцирующим их преждевременное старение.
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Страдают от вредного ультрафиолета, если его воздействие избыточно, иммунная система организма, органы зрения. У каждого пятого человека катаракта вызвана негативным влиянием солнца, отметили научные специалисты.
Особенно опасен, по их словам, загар тем, у кого от природы светлая кожа, а также много родинок и веснушек. При этом врачи добавили: еще больше вреда чем солнце наносит солярий, ведь его излучение направлено прямо на кожу.
Специалисты признают, что ультрафиолет в умеренных количествах полезен для здоровья.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
По словам ученых, без солнечных лучей человеческий организм не может получить ценный для него витамин D сполна, в нужной для цветущего здоровья мере. Научные данные говорят о том, что ультрафиолет улучшает состояние при желтухе, рахите, псориазе и экземе.
Тем не менее, ученые констатируют: безопасного загара не существует!
Если человек не просто принимает солнечные ванны, а намеренно загорает, для него неизменно повышается риск появления рака кожи – глубокое и длительное воздействие солнца деструктивно для ДНК человека. Прежде всего, при этом страдают меланоциты (клетки кожи), способные преобразовываться в злокачественные клетки и формировать раковые опухоли в связи с повреждениями из-за сверхдозы ультрафиолета.
Кроме того, лучи солнца способствуют переменам в клетках, провоцирующим их преждевременное старение.
Читайте также: Эксперты развенчали главные "мифы" о новых правилах ПДД
Страдают от вредного ультрафиолета, если его воздействие избыточно, иммунная система организма, органы зрения. У каждого пятого человека катаракта вызвана негативным влиянием солнца, отметили научные специалисты.
Особенно опасен, по их словам, загар тем, у кого от природы светлая кожа, а также много родинок и веснушек. При этом врачи добавили: еще больше вреда чем солнце наносит солярий, ведь его излучение направлено прямо на кожу.
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