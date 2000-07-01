Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему пальмовое масло вредно для мужчин
Потребление этого масла опасно.
Пальмовое масло может серьезно навредить здоровью мужчин. Этот продукт грозит мужчинам нарушениями в работе половых органов.
Пальмовое масло содержится в косметических средствах и в таких продуктах, как шоколад, мороженое, лапша быстрого приготовления. Кроме того, пальмовое масло является дешевым заменителем молочного жира, который используют для изготовления сыра, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
И потребление этого масла опасно, ведь оно приводит к быстрому накоплению "плохого" холестерина, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.
Читайте также: Диетологи рассказали, почему вредно пальмовое масло
Особенно вредной масло будет для мужчин – оно может повлиять на нарушения в работе половых органов и повреждает сперматозоиды, что впоследствии может привести к бесплодию у мужчин.
Пальмовое масло может серьезно навредить здоровью мужчин. Этот продукт грозит мужчинам нарушениями в работе половых органов.
Пальмовое масло содержится в косметических средствах и в таких продуктах, как шоколад, мороженое, лапша быстрого приготовления. Кроме того, пальмовое масло является дешевым заменителем молочного жира, который используют для изготовления сыра, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
И потребление этого масла опасно, ведь оно приводит к быстрому накоплению "плохого" холестерина, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.
Читайте также: Диетологи рассказали, почему вредно пальмовое масло
Особенно вредной масло будет для мужчин – оно может повлиять на нарушения в работе половых органов и повреждает сперматозоиды, что впоследствии может привести к бесплодию у мужчин.
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