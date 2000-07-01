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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, почему пальмовое масло вредно для мужчин

Медики рассказали, почему пальмовое масло вредно для мужчин Потребление этого масла опасно.

Пальмовое масло может серьезно навредить здоровью мужчин. Этот продукт грозит мужчинам нарушениями в работе половых органов.

Пальмовое масло содержится в косметических средствах и в таких продуктах, как шоколад, мороженое, лапша быстрого приготовления. Кроме того, пальмовое масло является дешевым заменителем молочного жира, который используют для изготовления сыра, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

И потребление этого масла опасно, ведь оно приводит к быстрому накоплению "плохого" холестерина, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

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Особенно вредной масло будет для мужчин – оно ​​может повлиять на нарушения в работе половых органов и повреждает сперматозоиды, что впоследствии может привести к бесплодию у мужчин.

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 Теги: Медики, пальмовое масло

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Вчера, 23:56 » Автор: Едгар Букмирза
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