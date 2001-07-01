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Раздел: Медицина  
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Учёные определили основные факторы повышения давления

Учёные определили основные факторы повышения давления Соль оказалась серьезной угрозой для здоровья.

Группа ученых из Великобритании и США выяснила, что употребление большого количества соли может быть опасно для людей с повышенным давлением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Стало известно, что ученые выявили зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Они отмечают, что показатели кровяного давления испытуемых не приходили в норму, даже если они часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.

В итоге исследователи пришли к выводу, что ежедневно следует употреблять не более шести граммов соли. Как отмечается, в ходе исследования был изучен рацион питания более 4 тыс. человек в возрасте от 40 до 59 лет.

В свою очередь, сердечные заболевания возглавляют рейтинг болезней, сокращающих продолжительность жизни населения планеты. Рекомендации медиков практически всегда упускают из вида либо принципиально игнорируют, а в результате сталкиваются с неутешительными диагнозами. Кардиологи назвали пять привычек, которые способны ослабить сердце.

Малоподвижный образ жизни. Это приводит к ожирению и ухудшению кровообращения. И то, и другое негативно влияет на сердечную мышцу, от чего развиваются различные заболевания сердца и сосудов.

Хранить в памяти обиды и негативные эмоции. Так или иначе, стрессы и негатив приводят к ухудшению работы сердца, поэтому нужно научиться прощать своих обидчиков и не зацикливаться на плохом.

Ничего не предпринимать, чтобы избавиться от храпа. Дело в том, что храпможет вызывать остановки дыхания во сне, из-за чего могут появиться проблемы с артериальным давлением и, соответственно, сердцем.

Недостаточное употребление свежих овощей, фруктов, ягод, зелень, корнеплодов и так далее. Наукой доказано, что регулярное употребление 300-400 г свежих даров природы улучшает работу сердца, состав крови и повышает эластичность сосудов, за счет чего риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается почти на 50%.

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Курение и злоупотребление алкоголем. Вредные привычки отравляют кровеносную систему, потому как никотин и алкоголь — самые что ни на есть яды. У курильщиков и алкоголиков, как правило, продолжительность жизни гораздо ниже, нежели у тех, кто не курит и не пьет.
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 Теги: давление, факторы

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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