Раздел: Медицина
Этот овощ способен замедлить старение организма
Самый простой овощ может помочь в профилактике смертельных заболеваний.
Физетин, который содержится в составе такого на первый взгляд, простого продукта, может помочь организму справиться с развитием различных болезней, включая онкозаболевания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Как стало известно из результатов работ американских ученых, флаванол физетин обладает всеми свойствами антисептика и противовоспалительного средства. Ученые выяснили, что с помощью огурцов можно подавить развитие рака и старения. Такой вывод был сделан после эксперимента на грызунах мышах. Также благодаря физетину можно устранить начало болезней, которые непосредственно влияют на центральную нервную систему.
Но лучше всего этот компонент подавляет раковые клетки и снимает воспалительные процессы.
Есть исключение, при котором данное вещество употреблять строго не рекомендуется — это болезнь Хантингтона. Именно этот компонент при данном заболевании может привести к плачевному результату, поскольку это генетическое заболевание. Как известно, генетические заболевания пока не поддаются лечению, их можно приостановить. В огурцах физетин содержится больше всего. На второе место по его содержанию ученые ставят клубнику.
Рацион, основанный на овощах, поможет снизить кровяное давление, удерживать холестерин на низком уровне, уменьшить риск заболевания раком, сбалансировать количество сахара в крови. Но, даже зная об этих преимуществах, мы предпочитаем вредные сладости, обработанные продукты и жирные снеки.
Согласно исследованиям, среднестатистический взрослый, употребляющий 2000 калорий в день, должен съедать две с половиной тарелки с овощами в сутки.
Читайте также: Учёные определили основные факторы повышения давления
Для того, чтобы вдохновиться на пересмотр своего рациона, достаточно узнать про несколько преимуществ потребления большего количества овощей.
Физетин, который содержится в составе такого на первый взгляд, простого продукта, может помочь организму справиться с развитием различных болезней, включая онкозаболевания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Как стало известно из результатов работ американских ученых, флаванол физетин обладает всеми свойствами антисептика и противовоспалительного средства. Ученые выяснили, что с помощью огурцов можно подавить развитие рака и старения. Такой вывод был сделан после эксперимента на грызунах мышах. Также благодаря физетину можно устранить начало болезней, которые непосредственно влияют на центральную нервную систему.
Но лучше всего этот компонент подавляет раковые клетки и снимает воспалительные процессы.
Есть исключение, при котором данное вещество употреблять строго не рекомендуется — это болезнь Хантингтона. Именно этот компонент при данном заболевании может привести к плачевному результату, поскольку это генетическое заболевание. Как известно, генетические заболевания пока не поддаются лечению, их можно приостановить. В огурцах физетин содержится больше всего. На второе место по его содержанию ученые ставят клубнику.
Рацион, основанный на овощах, поможет снизить кровяное давление, удерживать холестерин на низком уровне, уменьшить риск заболевания раком, сбалансировать количество сахара в крови. Но, даже зная об этих преимуществах, мы предпочитаем вредные сладости, обработанные продукты и жирные снеки.
Согласно исследованиям, среднестатистический взрослый, употребляющий 2000 калорий в день, должен съедать две с половиной тарелки с овощами в сутки.
Читайте также: Учёные определили основные факторы повышения давления
Для того, чтобы вдохновиться на пересмотр своего рациона, достаточно узнать про несколько преимуществ потребления большего количества овощей.
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