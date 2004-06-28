Этот овощ способен замедлить старение организма

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Болезнь Альцгеймера можно предотвратить употребляя огурцы и клубнику. Соединение из огурцов и клубники останавливает потерю памяти, характерную для болезни Альцгеймера. Это установили сотрудники Солковского института. Они протестировали флавонол физетин, вводя лабораторным животным каждый день.