Раздел: Медицина
Эти препараты обязательно должны быть в домашней аптечке
Названы 15 важнейших лекарственных средств.
Домашняя аптечка должна быть в любой семье – это непреложная аксиома, которой не нужны доказательства. По статистике, подавляющее число бытовых травм и отравлений происходят дома, и до приезда врачей особенно важно оказать первую помощь – в том числе правильно выбранными медикаментами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Мы собрали подборку лекарств, которые обязательно должны быть в домашней аптечке, чтобы оперативно принять меры при любой ситуации.
Температура и боль в горле
В первую очередь, в домашней аптечке должен быть градусник – разумеется, не ртутный, а электронный. Он более точен в измерениях, безопаснее и намного проще в использовании. Но помните: температуру следует сбивать только если она превышает 38 градусов, при этих значениях развивается гипертермия и ситуация становится опасной.
Парацетамол: лучше всего в порошке или сиропе, чем в таблетках – так он будет действовать быстрее. Но важно помнить, что парацетамол только сбивает симптомы, но не лечит, поэтому при повышенной температуре важно обратиться к врачу, чтобы он назначил лечение.
Интерферон: это средство используется для профилактики простуды и гриппа, особенно в периоды эпидемий. Если вы чувствуете, что переохладились или промочили ноги, примите таблетку – и не заболеете.
Травмы
Хлоргексидин: этот антисептик широкого действия подходит для обработки ран, ожогов, укусов насекомых и пр. Им также можно обрабатывать слизистые – но исключительно при редком использовании.
Перекись водорода: помогает остановить кровь (при небольших кровотечениях) и обработать рану. Пантенол незаменимое средство при ожогах. При любых термоповреждениях кожи следует поместить обожженный участок под холодную воду на 10 минут, потом обработать пантенолом, обмотать пленкой и ехать в больницу.
Любая мазь с бацитрацином: эту мазь стоит использовать вместо зеленки или йода для скорейшего заживления ран – действует она мягче, а эффективность выше.
Бинты, пластырь, ватные диски, жгут, перчатки – для перевязки ран. Жгут следует накладывать в тех случаях, когда порез очень глубокий – и немедленно ехать к врачу.
Отравления и проблемы с пищеварением
Полисорб: препарат широкого спектра действия, который связывает и выводит из организма вредные вещества. Значительно эффективнее привычного активированного угля, а также безопаснее – подходит для применения у детей и беременных женщин.
Панкреатин: препарат, помогающий вашей поджелудочной железе справиться с последствиями перееданий.
Боли и спазмы
Тонометр: головная боль – один из самых распространенных симптомов повышенного или пониженного давления. Поэтому в случае приступа первым делом следует измерить давление и исключить гипертонию, а только после этого принимать какие-либо лекарства.
Каптоприл: этот препарат стоит держать в домашней аптечке даже тем, кто не страдает проблемами с артериальным давлением. Он помогает снять последствия гипертонического криза и продержаться до приезда скорой помощи. Обязательно включите этот препарат в домашнюю аптечку, даже если не имеете проблем с давлением.
Аспирин: этот препарат помогает при головной, зубной, менструальной, мышечной и суставной боли. Но важно точно соблюдать дозировку – отравление аспирином может быть очень опасно.
Экстракт пустырника или валерианы: помогает снять спазм сосудов головного мозга. Ну, и успокаивает, конечно.
Аллергия
Капли для носа с оксиметазолином: эти сосудосуживающие капли помогают снять отек при любом насморке, как простудном, так и аллергическом. Но важно помнить: это средство экстренной терапии, постоянно ими пользоваться нельзя.
Читайте также: Этот овощ способен замедлить старение организма
Лоратадин: антигистаминное средство, одно из неоспоримых достоинств которого – отсутствие привычных побочных эффектов, таких как сонливость и снижение внимания.
Домашняя аптечка должна быть в любой семье – это непреложная аксиома, которой не нужны доказательства. По статистике, подавляющее число бытовых травм и отравлений происходят дома, и до приезда врачей особенно важно оказать первую помощь – в том числе правильно выбранными медикаментами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Мы собрали подборку лекарств, которые обязательно должны быть в домашней аптечке, чтобы оперативно принять меры при любой ситуации.
Температура и боль в горле
В первую очередь, в домашней аптечке должен быть градусник – разумеется, не ртутный, а электронный. Он более точен в измерениях, безопаснее и намного проще в использовании. Но помните: температуру следует сбивать только если она превышает 38 градусов, при этих значениях развивается гипертермия и ситуация становится опасной.
Парацетамол: лучше всего в порошке или сиропе, чем в таблетках – так он будет действовать быстрее. Но важно помнить, что парацетамол только сбивает симптомы, но не лечит, поэтому при повышенной температуре важно обратиться к врачу, чтобы он назначил лечение.
Интерферон: это средство используется для профилактики простуды и гриппа, особенно в периоды эпидемий. Если вы чувствуете, что переохладились или промочили ноги, примите таблетку – и не заболеете.
Травмы
Хлоргексидин: этот антисептик широкого действия подходит для обработки ран, ожогов, укусов насекомых и пр. Им также можно обрабатывать слизистые – но исключительно при редком использовании.
Перекись водорода: помогает остановить кровь (при небольших кровотечениях) и обработать рану. Пантенол незаменимое средство при ожогах. При любых термоповреждениях кожи следует поместить обожженный участок под холодную воду на 10 минут, потом обработать пантенолом, обмотать пленкой и ехать в больницу.
Любая мазь с бацитрацином: эту мазь стоит использовать вместо зеленки или йода для скорейшего заживления ран – действует она мягче, а эффективность выше.
Бинты, пластырь, ватные диски, жгут, перчатки – для перевязки ран. Жгут следует накладывать в тех случаях, когда порез очень глубокий – и немедленно ехать к врачу.
Отравления и проблемы с пищеварением
Полисорб: препарат широкого спектра действия, который связывает и выводит из организма вредные вещества. Значительно эффективнее привычного активированного угля, а также безопаснее – подходит для применения у детей и беременных женщин.
Панкреатин: препарат, помогающий вашей поджелудочной железе справиться с последствиями перееданий.
Боли и спазмы
Тонометр: головная боль – один из самых распространенных симптомов повышенного или пониженного давления. Поэтому в случае приступа первым делом следует измерить давление и исключить гипертонию, а только после этого принимать какие-либо лекарства.
Каптоприл: этот препарат стоит держать в домашней аптечке даже тем, кто не страдает проблемами с артериальным давлением. Он помогает снять последствия гипертонического криза и продержаться до приезда скорой помощи. Обязательно включите этот препарат в домашнюю аптечку, даже если не имеете проблем с давлением.
Аспирин: этот препарат помогает при головной, зубной, менструальной, мышечной и суставной боли. Но важно точно соблюдать дозировку – отравление аспирином может быть очень опасно.
Экстракт пустырника или валерианы: помогает снять спазм сосудов головного мозга. Ну, и успокаивает, конечно.
Аллергия
Капли для носа с оксиметазолином: эти сосудосуживающие капли помогают снять отек при любом насморке, как простудном, так и аллергическом. Но важно помнить: это средство экстренной терапии, постоянно ими пользоваться нельзя.
Читайте также: Этот овощ способен замедлить старение организма
Лоратадин: антигистаминное средство, одно из неоспоримых достоинств которого – отсутствие привычных побочных эффектов, таких как сонливость и снижение внимания.
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