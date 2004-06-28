Эти препараты обязательно должны быть в домашней аптечке

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Если родители действительно заботятся о здоровье ребенка, то у него должна быть отдельная детская аптечка. Если все таблетки и лекарства хранятся в одном месте, то из-за невнимательности или спешки их можно перепутать, дав ребенку «взрослое», не подходящее ему лекарство.