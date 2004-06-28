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Медики рассказали, почему вредна соль

Медики рассказали, почему вредна сольВрачи уже давно твердят о необходимости снизить количество ежедневно потребляемой соли.

Соль давно и прочно вошла в ежедневный рацион практически каждого. Мы предпочитаем вкусную, яркую пищу, активно раздражающую рецепторы языка — и даже не задумываемся о том вреде, которая она приносит всему организму.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DON.

Между тем врачи уже давно твердят о необходимости снизить количество ежедневно потребляемой соли до необходимого минимума, который выглядит явно недостаточным для поваров многих стран. Так что же именно происходит с нашим телом, когда содержание соли повышается?

Зачем нужна соль

Вообще-то, соль нашему телу необходима. Странно начинать статью о вреде продукта с его же восхваления — но это действительно так. Главным ингредиентом столовой соли является натрий, выступающий регулятором кровотока и давления, способствующий адекватной связи между нервами и мышцами. Второй элемент столовой соли, хлор, задействован в пищеварении.

Почему вредно

Редкому человеку удается правильно поддерживать солевой баланс в организме, не прикладывая к этому специальных усилий. Большая часть людей ежедневно превышает свою ставку из-за пренебрежительного отношения к диете: полуфабрикаты содержат слишком много соли, фастфуды — кладбище для вашей нервной системы, рестораны — крематорий для ваших зубов и костей.

Соль и давление

Хлорид натрия напрямую связан с опасностью повышенного кровяного давления. Он и так присутствует в организме, выполняя роль регулировщика жидкостных и кровяных потоков. Повышая содержания хлорида натрия в крови, человек добровольно увеличивает нагрузку на сердце, мозг и артерии, что приводит к перманентно повышенному давлению.

Соль и кальций

Обилие соленой пищи может сделать ваши кости хрупкими, а зубы — плохими. Дело в том, что соль способствует вымыванию из организма кальция, который, помимо прочего, регулирует работу нервной системы и отвечает за корректное восстановление мышц. Не удивляйтесь собственной суперспособности раздражаться на все подряд — просто постарайтесь снизить количество употребляемой соли.

Соль и почки

Чтобы правильно функционировать, в почках должно содержаться строго определенное соотношение электролитов (натрий и калий) к воде. Большое количество соли этот баланс нарушает и, в результате, почки начинают задерживать больше воды в организме. Тело опухает, через вены проходит больше крови — привет, гипертония.

Соль и мозг

В 2010 году ученые из Беркли открыли и еще один негативный фактор, обусловленный повышенным потреблением соли. Оказалось, что «белая смерть» снижает когнитивные способности человека — проще говоря (вдруг вы уже употребляете слишком много соли), любитель солененького потихоньку тупеет.

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Сколько вешать в граммах

Врачи в один голос заверяют: человеку достаточно употреблять около 2400 мг натрия — примерно 6 граммов соли. Чайная ложка, в привычных любому повару мерках. Большинство людей эту норму ежедневно превышает. В сочетании с кофе, никотином и алкоголем, риск нервного истощения становится больше.
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 Теги: Медики, соль, вред

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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