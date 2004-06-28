Медики рассказали, почему вредна соль

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Всем известно, что излишнее потребление соли может негативно сказать на состоянии человеческого организма. Поэтому существуют некоторые способы выведения этого вещества. Это не так уж сложно как вы можете себе подумать. Первый способ, который поможет вам уменьшить содержание соли в организме – это обильное питье. Самым