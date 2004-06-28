Стало известно, почему мы не можем избавиться от неприятных мыслей

Мозг продолжает цепляться к каким-то проблемам.



Почему нам порой не удаётся избавиться от изматывающего ощущения беспокойства по тому или иному поводу? Ученые из Гарварда выяснили, что наш мозг постоянно ищет проблемы, чтобы сфокусироваться на их решении.



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Многие из нас замечали: какие-то проблемы в жизни устойчиво преследуют нас, несмотря на то, как много сил мы прикладываем к их решению. Данные беспокойства связаны с тем, как именно мозг человека обрабатывает информацию. Ученые из Гарварда предлагают проиллюстрировать этот процесс на простом примере. Можно представить себе группу соседей-добровольцев, которые вызывают полицию, когда видят что-то подозрительное в округе. Со временем помощь этих людей бывает эффективной, и количество преступлений в районе снижается. Но что делать добровольцам дальше? Они могут расслабиться и перестать вызывать полицию, либо считать подозрительными вещи и людей, которые таковыми не являются.



Именно второе и происходит с нашим мозгом, который выискивает все новые поводы для беспокойства и не отпускает их от себя. Каких бы успехов не добивался человек, порой он не может избавиться от ощущения тревоги и даже паники, поскольку его мозг продолжает цепляться к каким-то проблемам вновь и вновь. Именно этим и объясняется всплеск депрессивных состояний у людей, которые со стороны кажутся вполне состоявшимися и успешными. Например, у кинозвезд, получающих многомиллионные гонорары, у поп-кумиров или у знаменитых спортсменов.



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Простым людям кажется, что обладающие внушительными состояниями, имеющие роскошные дома и машины знаменитости просто не должны ни о чём тревожится. Но в реальности их мучают некоторые проблемы так же сильно, как это происходит и у людей с самым обычным достатком. А порой интенсивность этих проблем становится гораздо более значительной, что подталкивает людей богатых и знаменитых к непоправимым действиям. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Почему нам порой не удаётся избавиться от изматывающего ощущения беспокойства по тому или иному поводу? Ученые из Гарварда выяснили, что наш мозг постоянно ищет проблемы, чтобы сфокусироваться на их решении.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru Многие из нас замечали: какие-то проблемы в жизни устойчиво преследуют нас, несмотря на то, как много сил мы прикладываем к их решению. Данные беспокойства связаны с тем, как именно мозг человека обрабатывает информацию. Ученые из Гарварда предлагают проиллюстрировать этот процесс на простом примере. Можно представить себе группу соседей-добровольцев, которые вызывают полицию, когда видят что-то подозрительное в округе. Со временем помощь этих людей бывает эффективной, и количество преступлений в районе снижается. Но что делать добровольцам дальше? Они могут расслабиться и перестать вызывать полицию, либо считать подозрительными вещи и людей, которые таковыми не являются.Именно второе и происходит с нашим мозгом, который выискивает все новые поводы для беспокойства и не отпускает их от себя. Каких бы успехов не добивался человек, порой он не может избавиться от ощущения тревоги и даже паники, поскольку его мозг продолжает цепляться к каким-то проблемам вновь и вновь. Именно этим и объясняется всплеск депрессивных состояний у людей, которые со стороны кажутся вполне состоявшимися и успешными. Например, у кинозвезд, получающих многомиллионные гонорары, у поп-кумиров или у знаменитых спортсменов.Простым людям кажется, что обладающие внушительными состояниями, имеющие роскошные дома и машины знаменитости просто не должны ни о чём тревожится. Но в реальности их мучают некоторые проблемы так же сильно, как это происходит и у людей с самым обычным достатком. А порой интенсивность этих проблем становится гораздо более значительной, что подталкивает людей богатых и знаменитых к непоправимым действиям.