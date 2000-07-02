Раздел: Медицина
Названы лучшие методы, помогающие побороть изжогу
Эти четыре способа помогут избавиться от неприятного чувства.
Неприятное ощущение от изжоги – проблема, не дающая покоя большинству жителей планеты. Изжога появляется в тот момент, когда желудочная кислота попадает в пищевод, тем самым обжигая его стенки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Причинами возникновения могут являться самые разные обстоятельства, к примеру, частое переедание, избыточный вес и даже тугая одежда. Эксперты предлагают четыре надежных способа справиться с недугом в домашних условиях за несколько минут.
С помощью сока алоэ. Это незаменимое средство при простуде, ожогах и многих других проблемах. Кроме того, алоэ – одно из наиболее эффективных средств от изжоги. Оно охлаждает стенки желудка, таким образом снижает болевые ощущения. Для достижения нужного результата достаточно выпить две столовые ложки сока этого растения. Главное помнить, что употреблять внутрь можно только специальный сок, который для этого предназначен.
С помощью ананасового сока. При первых симптомах изжоги выпейте один стакан ананасового сока. В его состав входит специфический фермент бромелайн. Данное вещество имеет свойство контролировать уровень кислоты в желудке. Именно от этого результат становится очевиден почти сразу же.
С помощью бананов. Эффективный способ для борьбы с оттоком желудочной кислоты в пищевод – это бананы, не важно, сушеные или свежие. В этом желтом фрукте содержится большое количество калия, который выступает в качестве естественного природного антацида.
С помощью корицы. Один из самых распространенных продуктов на любой кухне и неплохое средство от изжоги – корица. Из нее можно изготовить питье, которое избавит от боли или съесть одну-две щепотки.
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Рецепт напитка прост: насыпьте одну чайную ложку корицы (измельченной или в виде порошка) в стакан с кипятком, оставьте настояться в течение пяти минут, затем добавьте туда немного льда и пейте. А применяя корицу в сухом виде, не забудьте запить теплой водой.
Неприятное ощущение от изжоги – проблема, не дающая покоя большинству жителей планеты. Изжога появляется в тот момент, когда желудочная кислота попадает в пищевод, тем самым обжигая его стенки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Причинами возникновения могут являться самые разные обстоятельства, к примеру, частое переедание, избыточный вес и даже тугая одежда. Эксперты предлагают четыре надежных способа справиться с недугом в домашних условиях за несколько минут.
С помощью сока алоэ. Это незаменимое средство при простуде, ожогах и многих других проблемах. Кроме того, алоэ – одно из наиболее эффективных средств от изжоги. Оно охлаждает стенки желудка, таким образом снижает болевые ощущения. Для достижения нужного результата достаточно выпить две столовые ложки сока этого растения. Главное помнить, что употреблять внутрь можно только специальный сок, который для этого предназначен.
С помощью ананасового сока. При первых симптомах изжоги выпейте один стакан ананасового сока. В его состав входит специфический фермент бромелайн. Данное вещество имеет свойство контролировать уровень кислоты в желудке. Именно от этого результат становится очевиден почти сразу же.
С помощью бананов. Эффективный способ для борьбы с оттоком желудочной кислоты в пищевод – это бананы, не важно, сушеные или свежие. В этом желтом фрукте содержится большое количество калия, который выступает в качестве естественного природного антацида.
С помощью корицы. Один из самых распространенных продуктов на любой кухне и неплохое средство от изжоги – корица. Из нее можно изготовить питье, которое избавит от боли или съесть одну-две щепотки.
Читайте также: Врачи рассказали, чем опасны кислые напитки
Рецепт напитка прост: насыпьте одну чайную ложку корицы (измельченной или в виде порошка) в стакан с кипятком, оставьте настояться в течение пяти минут, затем добавьте туда немного льда и пейте. А применяя корицу в сухом виде, не забудьте запить теплой водой.
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