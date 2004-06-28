Раздел: Медицина
Как с минимальными для здоровья потерями перенести жаркое лето
Медики поделились важными советами, которые помогут сохранить здоровье летом.
На днях украинские синоптики сообщили, что июль будет самым жарким за последние несколько лет и температура воздуха в некоторых регионах страны прогреется аж до 50 градусов.
С одной стороны прогнозы синоптиков могут порадовать, так как это значит, что можно будет вдоволь накупаться и хорошо загореть на речках или море. Но с другой - такая жара может стать причиной ухудшения самочувствия, а для сердечников она и вовсе несет серьезную угрозу.
Как с минимальными потерями для здоровья перенести жаркое лето?
1. Иметь при себе бутылку с водой. Когда воздух сильно нагревается, а солнце палит, организм человека теряет жидкость. В результате этого может развиться обезвоживание, которое приближает старение и в целом негативно отражается на здоровье. Поэтому медики советуют всегда брать с собой минеральную воду без газа и каждые 10-15 минут делать пару глотков.
2. Не употреблять алкоголь. Помимо того, что спиртное - это яд для организма, специалисты указывают на его негативное воздействие на головной мозг человека, когда после пары бутылок пива или нескольких рюмок крепкого алкоголя утрачивается способность контролирования самого себя. Будучи пьяным, человек может обгореть на солнце, получить тепловой удар, утонуть в открытом водоеме даже на незначительной глубине.
3. В период с 11 утра до 15:00 не выходить на улицу. Это правило касается не только пребывания на пляже, но и вообще на улице, особенно, если градусник показывает +35°C и выше. Если выхода на улицу не избежать, тогда следует надевать головной убор и наносить солнцезащитный крем на открытые участки тела, а также соблюдать правила, указанные выше.
Читайте также: Медики рассказали, кому нельзя есть айву
Прислушайтесь к советам врачей и возьмите их рекомендации на заметку, скорее всего, они пригодятся вам этим летом, которое обещает быть очень жарким.
На днях украинские синоптики сообщили, что июль будет самым жарким за последние несколько лет и температура воздуха в некоторых регионах страны прогреется аж до 50 градусов.
С одной стороны прогнозы синоптиков могут порадовать, так как это значит, что можно будет вдоволь накупаться и хорошо загореть на речках или море. Но с другой - такая жара может стать причиной ухудшения самочувствия, а для сердечников она и вовсе несет серьезную угрозу.
Как с минимальными потерями для здоровья перенести жаркое лето?
1. Иметь при себе бутылку с водой. Когда воздух сильно нагревается, а солнце палит, организм человека теряет жидкость. В результате этого может развиться обезвоживание, которое приближает старение и в целом негативно отражается на здоровье. Поэтому медики советуют всегда брать с собой минеральную воду без газа и каждые 10-15 минут делать пару глотков.
2. Не употреблять алкоголь. Помимо того, что спиртное - это яд для организма, специалисты указывают на его негативное воздействие на головной мозг человека, когда после пары бутылок пива или нескольких рюмок крепкого алкоголя утрачивается способность контролирования самого себя. Будучи пьяным, человек может обгореть на солнце, получить тепловой удар, утонуть в открытом водоеме даже на незначительной глубине.
3. В период с 11 утра до 15:00 не выходить на улицу. Это правило касается не только пребывания на пляже, но и вообще на улице, особенно, если градусник показывает +35°C и выше. Если выхода на улицу не избежать, тогда следует надевать головной убор и наносить солнцезащитный крем на открытые участки тела, а также соблюдать правила, указанные выше.
Читайте также: Медики рассказали, кому нельзя есть айву
Прислушайтесь к советам врачей и возьмите их рекомендации на заметку, скорее всего, они пригодятся вам этим летом, которое обещает быть очень жарким.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
125
0
Также советуем посмотреть
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
- Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
- Смеемся до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
- Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
- Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
- Ни дня без смеха: лучшие анекдоты воскресенья
- В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
- В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
- Умора: болельщики научили кота кричать: «Гол!»
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
Оставьте свой комментарий