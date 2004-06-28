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Раздел: Медицина  
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Как с минимальными для здоровья потерями перенести жаркое лето

Как с минимальными для здоровья потерями перенести жаркое летоМедики поделились важными советами, которые помогут сохранить здоровье летом.

На днях украинские синоптики сообщили, что июль будет самым жарким за последние несколько лет и температура воздуха в некоторых регионах страны прогреется аж до 50 градусов.

С одной стороны прогнозы синоптиков могут порадовать, так как это значит, что можно будет вдоволь накупаться и хорошо загореть на речках или море. Но с другой - такая жара может стать причиной ухудшения самочувствия, а для сердечников она и вовсе несет серьезную угрозу.

Как с минимальными потерями для здоровья перенести жаркое лето?

1. Иметь при себе бутылку с водой. Когда воздух сильно нагревается, а солнце палит, организм человека теряет жидкость. В результате этого может развиться обезвоживание, которое приближает старение и в целом негативно отражается на здоровье. Поэтому медики советуют всегда брать с собой минеральную воду без газа и каждые 10-15 минут делать пару глотков.

2. Не употреблять алкоголь. Помимо того, что спиртное - это яд для организма, специалисты указывают на его негативное воздействие на головной мозг человека, когда после пары бутылок пива или нескольких рюмок крепкого алкоголя утрачивается способность контролирования самого себя. Будучи пьяным, человек может обгореть на солнце, получить тепловой удар, утонуть в открытом водоеме даже на незначительной глубине.

3. В период с 11 утра до 15:00 не выходить на улицу. Это правило касается не только пребывания на пляже, но и вообще на улице, особенно, если градусник показывает +35°C и выше. Если выхода на улицу не избежать, тогда следует надевать головной убор и наносить солнцезащитный крем на открытые участки тела, а также соблюдать правила, указанные выше.

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Прислушайтесь к советам врачей и возьмите их рекомендации на заметку, скорее всего, они пригодятся вам этим летом, которое обещает быть очень жарким.
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 Теги: жара, здоровье, советы

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Сегодня, 10:00 » Автор: Валерия Янобекова
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