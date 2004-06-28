Раздел: Медицина
Названы пять эффективных методов от сонливости
После обеда многие люди не могут справиться с сонливостью, но эффективные способы борьбы с этим состоянием все-таки существуют.
Если бы спонтанное желание поспать возникло вечером или в не рабочее время, тогда и проблем бы не было. Но чаще всего сонливость одолевает как раз в разгар рабочего дня, когда невозможно "отключиться" даже на 10-20 минут.
Как правило, пик сонливости приходится на послеобеденный период, когда человек уже немного устал и хорошо наелся. Самым распространенным методом борьбы с сонливостью является чашечка крепкого кофе, но помогает она далеко не всем и не всегда.
Специалисты подсказали, какие методы помогут быстро устранить сонливость:
1. Попить воды и подышать свежим воздухом. Возможно, причиной вашей сонливости выступает банальное кислородное голодание, если вы целый день просидели в замкнутом помещении, да еще и с закрытыми окнами.
2. Помощь холодной воды. Ничто так не бодрит, как ледяная вода, ну или хотя бы прохладная. Чтобы избавиться от сонливости, умойтесь и ополосните шею водой, а потом поставьте запястья под струю на 1-2 минуты или же наберите немного воды в миску и окуните туда ладони вместе с запястьями.
3. Спорт в помощь. Любая физическая нагрузка пойдет вашему самочувствию на пользу. Можно прыгать, бегать, приседать, отжиматься, просто быстро ходить и так далее. При такой активности в организме повышается уровень энергии и сон, как рукой снимает.
4. Прохладный зеленый чай или даже горячий бодрит не хуже, чем кофе, потому как тоже содержит кофеин. Помимо этого, в зеленом чае есть антиоксиданты, которые улучшают здоровье. Так что этот напиток можно назвать достойной альтернативой кофе и другим энергетикам, за счет которого можно избавиться от сонливости, очиститься от токсинов и предупредить старт процессов старения.
5. Точечный самомассаж. Это довольно простое и одновременно сложное средство от бессонницы. Дабы устранить сонливость, нужно нажимать на точку у основания переносицы и подушки указательных пальцев, а также массировать мочки ушей. Эксперты утверждают, что точечный массаж мгновенно отгоняет сон.
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Ценный совет: старайтесь высыпаться каждую ночь, ложась не позднее 22:00 и просыпаясь в 6-7 утра, таким образом ваш организм будет успевать отдохнуть, восстановиться и набраться сил, в следствие чего сонливость перестанет вас беспокоить.
Если бы спонтанное желание поспать возникло вечером или в не рабочее время, тогда и проблем бы не было. Но чаще всего сонливость одолевает как раз в разгар рабочего дня, когда невозможно "отключиться" даже на 10-20 минут.
Как правило, пик сонливости приходится на послеобеденный период, когда человек уже немного устал и хорошо наелся. Самым распространенным методом борьбы с сонливостью является чашечка крепкого кофе, но помогает она далеко не всем и не всегда.
Специалисты подсказали, какие методы помогут быстро устранить сонливость:
1. Попить воды и подышать свежим воздухом. Возможно, причиной вашей сонливости выступает банальное кислородное голодание, если вы целый день просидели в замкнутом помещении, да еще и с закрытыми окнами.
2. Помощь холодной воды. Ничто так не бодрит, как ледяная вода, ну или хотя бы прохладная. Чтобы избавиться от сонливости, умойтесь и ополосните шею водой, а потом поставьте запястья под струю на 1-2 минуты или же наберите немного воды в миску и окуните туда ладони вместе с запястьями.
3. Спорт в помощь. Любая физическая нагрузка пойдет вашему самочувствию на пользу. Можно прыгать, бегать, приседать, отжиматься, просто быстро ходить и так далее. При такой активности в организме повышается уровень энергии и сон, как рукой снимает.
4. Прохладный зеленый чай или даже горячий бодрит не хуже, чем кофе, потому как тоже содержит кофеин. Помимо этого, в зеленом чае есть антиоксиданты, которые улучшают здоровье. Так что этот напиток можно назвать достойной альтернативой кофе и другим энергетикам, за счет которого можно избавиться от сонливости, очиститься от токсинов и предупредить старт процессов старения.
5. Точечный самомассаж. Это довольно простое и одновременно сложное средство от бессонницы. Дабы устранить сонливость, нужно нажимать на точку у основания переносицы и подушки указательных пальцев, а также массировать мочки ушей. Эксперты утверждают, что точечный массаж мгновенно отгоняет сон.
Читайте также: Врачи перечислили пять заболеваний, возникающих от кондиционера
Ценный совет: старайтесь высыпаться каждую ночь, ложась не позднее 22:00 и просыпаясь в 6-7 утра, таким образом ваш организм будет успевать отдохнуть, восстановиться и набраться сил, в следствие чего сонливость перестанет вас беспокоить.
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