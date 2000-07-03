Раздел: Медицина
Врачи рассказали, как уменьшить риск депрессии и болезней сердца
Простой совет поможет продлить жизнь и сделает ее счастливее.
И всё-таки физические нагрузки являются лучшим лекарством. Очередное исследование показало, что они борются с депрессиями и уменьшают риск болезней сердца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Для страдающих от депрессий людей физические нагрузки могут быть таким же важным средством лечения, как и антидепрессанты. В ходе нового исследования ученых из Университета Техаса, в котором приняли участие 17 000 человек, обладавшие самым высоким уровнем спортивной подготовки в среднем возрасте люди существенно реже умирали от болезней сердца позднее, даже если сталкивались с депрессиями.
Исследование показало несколько путей, по которым депрессия приводит к нарушениям здоровья и повышенной смертности. Болезни сердца и депрессивные расстройства часто идут рука об руку, а депрессия давно связана с большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний и болей в груди.
По мнению авторов исследования, раннее начало физических нагрузок и следование режиму тренировок часто защищает психическое и физическое здоровье пациентов, сражающихся с депрессиями, которым угрожают болезни сердца. Это также подчеркивает важность преодоления распространенной дилеммы среди таких пациентов: как находить в себе мотивацию для занятий спортом в условиях депрессии и безнадежности.
Читайте также: Психологи рассказали, как бороться с фобиями
«Получение необходимого количества физических нагрузок является сложной задачей, но ее необходимо выполнять, — говорят авторы исследования. — Это требует больших усилий и воздействия на уникальные барьеры, регулирующие данные тренировки. Ранее наши коллеги уже доказали, что депрессивные пациенты могут выполнять приблизительно три четверти тех нагрузок, которые им предлагают. Необходимо сделать несколько шагов для повышения шансов на успех, включая установку строгого графика тренировок каждый день. При этом надо постараться не расстраиваться из-за периодов низкой физической активности».
И всё-таки физические нагрузки являются лучшим лекарством. Очередное исследование показало, что они борются с депрессиями и уменьшают риск болезней сердца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Для страдающих от депрессий людей физические нагрузки могут быть таким же важным средством лечения, как и антидепрессанты. В ходе нового исследования ученых из Университета Техаса, в котором приняли участие 17 000 человек, обладавшие самым высоким уровнем спортивной подготовки в среднем возрасте люди существенно реже умирали от болезней сердца позднее, даже если сталкивались с депрессиями.
Исследование показало несколько путей, по которым депрессия приводит к нарушениям здоровья и повышенной смертности. Болезни сердца и депрессивные расстройства часто идут рука об руку, а депрессия давно связана с большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний и болей в груди.
По мнению авторов исследования, раннее начало физических нагрузок и следование режиму тренировок часто защищает психическое и физическое здоровье пациентов, сражающихся с депрессиями, которым угрожают болезни сердца. Это также подчеркивает важность преодоления распространенной дилеммы среди таких пациентов: как находить в себе мотивацию для занятий спортом в условиях депрессии и безнадежности.
Читайте также: Психологи рассказали, как бороться с фобиями
«Получение необходимого количества физических нагрузок является сложной задачей, но ее необходимо выполнять, — говорят авторы исследования. — Это требует больших усилий и воздействия на уникальные барьеры, регулирующие данные тренировки. Ранее наши коллеги уже доказали, что депрессивные пациенты могут выполнять приблизительно три четверти тех нагрузок, которые им предлагают. Необходимо сделать несколько шагов для повышения шансов на успех, включая установку строгого графика тренировок каждый день. При этом надо постараться не расстраиваться из-за периодов низкой физической активности».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
265
0
Также советуем посмотреть
- Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых
- Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что медики – те еще юмористы
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
- Прикол дня: Трамп одарил невесту поцелуем, ворвавшись на чужую свадьбу
- На що мають право українці
- Пронесло: женщина проснулась в морге после ДТП
- На почве ненависти. Первые «звоночки»
- Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
- МВФ – США: Украина между двух огней
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
Оставьте свой комментарий