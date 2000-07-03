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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, как уменьшить риск депрессии и болезней сердца

Врачи рассказали, как уменьшить риск депрессии и болезней сердца Простой совет поможет продлить жизнь и сделает ее счастливее.

И всё-таки физические нагрузки являются лучшим лекарством. Очередное исследование показало, что они борются с депрессиями и уменьшают риск болезней сердца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Для страдающих от депрессий людей физические нагрузки могут быть таким же важным средством лечения, как и антидепрессанты. В ходе нового исследования ученых из Университета Техаса, в котором приняли участие 17 000 человек, обладавшие самым высоким уровнем спортивной подготовки в среднем возрасте люди существенно реже умирали от болезней сердца позднее, даже если сталкивались с депрессиями.

Исследование показало несколько путей, по которым депрессия приводит к нарушениям здоровья и повышенной смертности. Болезни сердца и депрессивные расстройства часто идут рука об руку, а депрессия давно связана с большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний и болей в груди.

По мнению авторов исследования, раннее начало физических нагрузок и следование режиму тренировок часто защищает психическое и физическое здоровье пациентов, сражающихся с депрессиями, которым угрожают болезни сердца. Это также подчеркивает важность преодоления распространенной дилеммы среди таких пациентов: как находить в себе мотивацию для занятий спортом в условиях депрессии и безнадежности.

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«Получение необходимого количества физических нагрузок является сложной задачей, но ее необходимо выполнять, — говорят авторы исследования. — Это требует больших усилий и воздействия на уникальные барьеры, регулирующие данные тренировки. Ранее наши коллеги уже доказали, что депрессивные пациенты могут выполнять приблизительно три четверти тех нагрузок, которые им предлагают. Необходимо сделать несколько шагов для повышения шансов на успех, включая установку строгого графика тренировок каждый день. При этом надо постараться не расстраиваться из-за периодов низкой физической активности».
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 Теги: депрессия, болезни сердца

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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