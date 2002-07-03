Ученые назвали необычную причину мужской мигрени

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Мигрень: причины возникновения, симптомы Мигрень - это заболевание, характеризующееся периодическими приступами мучительной головной боли в одной половине головы.