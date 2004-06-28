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Раздел: Медицина  
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Названа неожиданная опасность стремления к здоровому питанию

Названа неожиданная опасность стремления к здоровому питанию Украинский эксперт описала критерии, которые показывают, что человек страдает орторексией.

Известный украинский диетолог Татьяна Фиалкова предупредила украинцев об орторексии - это расстройство приема пищи, характеризующееся навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию, что приводит к некой зацикленности в выборе продуктов и значительном ограничении в пище, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Эксперт сообщила, что этот термин был создан врачом Стивеном Брэтмэном, который длительное время придерживался здорового питания, но однажды дошел до крайности и асоциального поведения. Он понял неправильность своих действий, когда один из друзей, вегетарианец, произнес фразу "Лучше есть пиццу с друзьями, чем ростки фасоли в одиночестве".

Она отметила, что на данный момент не существует строгих диагностических критериев этого заболевания, и диагноз не включен в классификацию МКБ-10, но специалисты широко используют этот неофициальный термин. "Для страдающего нервной орторексией здоровое питание становится настолько важным, что данная озабоченность вытесняет остальные интересы и увлечения в жизни", - рассказала Татьяна.

Эксперт описала критерии, которые показывают, что человек страдает орторексией. Так, первый важный критерий состоит в том, что пищевой рацион определяется исключительно по степени "полезности" продуктов (при этом личные вкусовые предпочтения не принимаются во внимание). Вторым критерием является тревожность и сильное чувство вины, которые возникают при любом нарушении принципов выбранного рациона.

Также сюда относится и навязчивое желание употреблять запрещенные продукты, вплоть до булимии. Но диетолог добавила, что иногда отказ от ряда продуктов объясняется медицинским показаниями или врачебными предписаниями. "Существуют медицинские показания (объективный осмотр врача, анализы, субъективно плохое самочувствие) по отказу от ряда продуктов/ингредиентов.

Существуют и врачебные предписания, которые в ряде случаев рекомендуют достаточно строго придерживаться рекомендованного меню без определенных продуктов/ингредиентов в составе и без оглядки на вкусовые предпочтения пациента", - написала Татьяна.

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И добавила: "Важно, чтобы в погоне за ЗОЖ мы не превращались в скучных, асоциальных людей, со страхами и навязчивыми состояниями".
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 Теги: орторексия, здоровое питание, симптомы

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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